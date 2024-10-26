NewJeans捧先鋒獎　Hyein落淚謝粉絲

出道兩年的韓國當紅女團NewJeans，最近因為公司內鬥而前途未卜，所屬的HYBE事務所在未來業績預測報告書中亦對NewJeans的活動計劃隻字不提，估計短期內不會有新歌面世。

不過她們在韓國及海外的人氣依然，昨日（25日）她們出席由韓國媒體及郭載善文化基金舉辦的《第11屆Edaily文化大賞》，活動上頒發了話劇、古典音樂、舞蹈、國樂、音樂劇及演唱會範疇的獎項，而NewJeans就獲頒「先鋒獎」，肯定她們對K-pop的貢獻。

隊中年紀最小、16歲的Hyein發表得獎感言時一度感觸落淚，她表示：「這份工作是需要有很多人的幫助才能做到，包括Bunnies（NewJeans官方粉絲名）和很多很好的人，能和你們一起創造美好的回憶，我覺得很感恩，這些特別的時刻並不是每次都能經歷。」而她們當晚演唱了人氣歌曲《Bubble Gum》和《How Sweet》。

至於人氣男團NCT 127就獲得「最優秀演唱會獎」，成員Doyoung與Johnny做代表現身領獎，其中Doyoung亦擔任表演嘉賓，演繹首張個人專輯《YOUTH》的歌曲《Little Light》及《Dallas Love Field》。

此外，最近有美國音樂雜誌選出「100首2020年代的最佳歌曲」，NewJeans的人氣歌曲《Ditto》登上第23位，是唯一上榜的韓文歌。