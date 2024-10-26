阿Mo接受針灸治療四肢感覺增強　盼內臟器官和機能感覺出現

男團MIRROR前年7月在演唱會期間發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下並擊中舞者李啟言（阿Mo），他至今仍需留院接受治療。其父李盛林牧師一直透過代禱信交代阿Mo的進展，在今晚（26日）他發出第118封代禱信。

李盛林牧師透露阿Mo每天五小時的治療，都是盡力的參與。每天治療後阿Mo都會全身出汗，由於身體仍處於被動的原故，目前每星期只能安排三次洗澡，其餘的日子在每天治療後唯有抹身更衣：「每一項對阿Mo來說都是一個特大的工程，與治療所花的氣力沒有太大分別。」

阿Mo最近兩個月接受針灸治療，對針刺的感覺比先前明顯增強，李牧師表示：「這都是創新幹細胞治療下出現的反應，而並非所有人都有此變化。隨著從下而上的感覺傳遞並轉化為腦部的反應認知，不單是四肢感覺逐漸增強，盼望內臟器官和機能的感覺反應也能隨後出現。 在停止對脊椎神經的刺激下，用針刺穴位在二頭肌和三頭肌的位置上，阿Mo的肌肉都出現了很輕微的反應。

代禱信內容如下：

*李盛林牧師 // 啟言 (阿Mo）代禱信 118 (20241027 ) - 「默默投入，迎接每一天」*

「…你們得救在乎歸回安息，你們得力在乎平靜安穩。」(以賽亞書30:15)

*1)【經文解說 (下)】*

a) *在這裡指的「得救」不是指信仰的重生得救，而是指在困境中看見出路和解救。重要的是先歸回到神那裡得到安息，而不是自亂陣腳，只用自己的方法胡亂尋求幫助和出路*。這樣作只會讓我們更心緒雜亂，被困在無助的死胡同之中。

b) 以色列人就是面對亞述的攻擊時，卻指望埃及能伸出援手，也靠著埃及當時最厲害的軍事力量來解救，然而，他們所期待的並沒有發生，最終更在敵方的攻擊下全軍覆沒。

*2)【我們的經歷(下)】*：「人的盡頭就是神的開始」

a) 在阿Mo的事業正穩步向上之際，實在是一個重大的打擊，當時的醫學對脊椎創傷並無臨床可行的治療方法。就算如今看似有一些對脊椎的創新治療方向，但最重要的還是取決於人對治療是否有正面的反應。

b) 每當治療進展陷入樽頸時，就是阿Mo經歷神醫治的開始，讓身體產生了意想不到的反應。願這些在他身上奇妙的經歷，成為向現今世界的見證。

*(一) 啟言 (Mo)*

*1) 【默默努力每一天】*

a) 每天治療的時間表大致都是一樣，*早上都是針對上肢的治療，下午就是針對下肢，最少要全程投入5小時之久。加上晚上都是不能一覺瞓到大天光*，因為其間有一個小時左右要轉換身體的姿勢和拉筋，以免出現壓瘡和手腳筋腱抽搐痙攣，影響每天的治療。

b) 因為個別單組肌肉在腦電波的刺激下能產生反應，他在每天五小時的治療都是盡力的參與。*每天治療後都全身出汗*，由於身體仍處於被動的原故，目前每星期只能安排三次洗澡，其餘的日子在每天治療後唯有抹身更衣。每一項對阿Mo來說都是一個特大的工程，與治療所花的氣力沒有太大分別！

*2) 【針刺下的感覺】*

a) *最近兩個月的針灸治療中，阿Mo對針刺的感覺比先前明顯增強*，這都是創新幹細胞治療下出現的反應，而並非所有人都有此變化。隨著從下而上的感覺傳遞並轉化為腦部的反應認知，不單是四肢感覺逐漸增強，盼望內臟器官和機能的感覺反應也能隨後出現。

b) 在停止對脊椎神經的刺激下，用針刺穴位在二頭肌和三頭肌的位置上，他的肌肉都出現了很輕微的反應。

*3) 【禱告】*

a) 請為阿Mo每天都有更新的心境和氣力，面對每天主動參與治療的挑戰禱告。祈盼*在身心靈上都獲得適當的休息，重新得力*。

b) 為他的身體內外機能和感覺，在治療的進展中逐漸恢復正常的反應禱告。

*(二) Mo爸媽*：【經歷見證神的奇妙作為】*

1) 最近有一中年男士在教會聚會之後，特意前來分享他的經歷。八年前，他從五樓摔下，頸椎第4、5、6和7節嚴重受創，導致全身癱瘓，不能動彈。看著今天的他能大致活動自如，且無需依靠輔助儀器，就是親眼看神的恩典。他盼望我能與阿Mo分享，鼓勵他。

2) 八年前這中年男子並沒有先進醫學的幫助，如今卻能從四肢癱瘓到站立起來，難怪他要特別跑到講台前，親自與我分享他的經歷。其實，這樣的見證不止一例，還有好幾個相類似的見證分享。

隨著阿Mo 治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，更感謝神。 *「118 默默投入，迎接每一天」* 。