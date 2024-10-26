雲文子發放正能量　咬實牙關衝破逆境

玄學天后雲文子早前舉行的「龍虎山雲文子增運祈福法會」圓滿成功，全場爆滿。她接受訪問時表示：「感恩能為現場500多位善信升運加持，祈求平安健康，化解災厄，多謝祖師爺師父感招。」又指祈福法會由法心起動，由籌備到當日舉行，僅有短短4個月時間，但過程相當順利，可謂盡得時地人配合，雖然當中曾不停出現各種狀況，亦感有不少不完善之處，但憑團隊不辭勞苦，事事做到位，最終也能順利解決。

雲文子有信心將來會愈做愈好，望有機會盡快再為善信加持，用她正能量，如火燄一樣燃燒大家，令大家充滿能量，感受到「雲與你同在」，她又說：「今次或會有好多善信都話想聽我開示，咁我平時開幫人開盤，已經不停咁開示，所以今次我諗會貫徹番雲文子嘅作風，以行動說話，用我正能量，好火咁燃燒大家，就知今年運程書嘅主題㗎，等大家感到一股強大正面氣場，更加勇敢，更加大嘅原動力去面對你的困難。」

最後雲文子欲跟善信分享，倘若遇到難題，其實是好事，她說：「代表上天好睇得起你，佢知道你有能力去改善自己，有進步空間，可以挑戰自己，令到自己有提升同進步嘅機會。所以要咬實牙關，人生運勢，其實同經濟一樣，都會有上有落，總會有變好嘅一日。」