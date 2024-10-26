前新聞主播麥詩敏蜜月返港　爆行程太Chur無時間造人

藝人鄧英敏與拍檔何國材（十一哥）晚上在尖沙咀舉行慈善騷，筵開42席，他們以同款西裝扮Twins，出席的藝人眾多包括劉雅麗、蘇姍、麥翠嫻、麥振江及女兒麥詩敏和羅蘭等。鄧英敏表示除表演唱歌外，又會扮俠士及四川變臉等節目，己籌到10萬元，希望愈多愈好，善款將捐助長者做慈善。而大會亦同時預祝鄧英敏70大壽及入行50年，可謂三喜臨門。

鄧英敏生日願望最緊要大家都身體健康，家人今晚未有出席，12月生日才會與子女及孫兒一起慶祝。又透露11月4日將出席EYT聯歡晚宴，停辦了幾年，今年將有超過200人出席。問鄧英敏可會仿效賈思樂舉行紀念入行50年音樂會？鄧英敏直言怕麻煩：「我唔想，你叫我做司儀可以，每個人要求唔同我個人就好怕煩，怕招呼不周惹來微言，又唔想服侍人。」

前無綫新聞主播麥詩敏新婚燕爾，透露與老公歐洲意大利度蜜月兩周，自駕遊十幾日游走4、5個城市，笑言好chur，無時間造人，但很開心，最難忘去羅馬，因為太多遊客，排隊影景點竟花上3、4個小時。因吃不慣西餐，專找中菜來吃。她說爸爸有暗示想抱孫，但自己不心急。她透露回港後工作排得密密麻麻，繼續主持及網上工作。