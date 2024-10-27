【是日通勝】

農曆九月廿五

甲辰年 甲戌月 甲子日

吉時：凌晨3時至5時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、晚上7時至9時

宜：祭祀、出行、會友

忌：問卜、開倉、開渠

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：27、45、34

幸運顏色：綠色、青色

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：八卦話題最好少參與，避免好運氣被拖低。

金牛座：辦法總比困難多，不要為一時失意而氣餒。

雙子座：運勢平平沒甚麼大不了，最緊要保持樂觀。

巨蟹座：心存僥倖是大忌，否則易變成事業絆腳石。

獅子座：判斷力弱，做事要小心，以免招致金錢損失。

處女座：跟身邊人建立了良好默契，謹記珍惜對方。

天秤座：面上掛着笑容，有望改善人緣，帶來好運。

天蠍座：笑容滿面，與人相處融洽，聯誼會友可盡興。

人馬座：凡事都從理性角度思考，生活將漸入佳境。

山羊座：謹言慎行可避免得罪人，任性會招來苦果。

水瓶座：運勢普通也不應抱怨，凡事向好的方面想！

雙魚座：運氣佳，沒甚麼阻滯，能按自己想法行事。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）鼠 桃花旺

（跌）馬 壓力大

鼠：桃花運上升，可嘗試向暗戀對象表白。

牛：不要再大魚大肉，以免觸發健康問題。

虎：工作運不太好，何不趁周日休息一天？

兔：客戶不易相處，開單難度比想像中大。

龍：懂得謙讓包容，可在社交場合獲好評。

蛇：心情舒暢，渾身正能量，可遠離煩惱。

馬：是日沖煞，健康運一般，精神壓力大。

羊：愛不是遊戲，要認真考慮伴侶的感受。

猴：運勢不佳，思想太負面，易胡思亂想。

雞：得到貴人的幫助，理財投資不乏靈感。

狗：留意相處方式，以免第三者乘虛而入。

豬：做人要有主見，勿被別人牽着鼻子走。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

先苦後甜的姓名數理

人生命運不同，千人千面。有人先甜後苦，有人先苦後甜，中晚年逐漸享福。由於名字對應後天運勢，其影響不容小覷，下面一起看看早年辛苦，中晚年開始順遂的姓名數理吧！（以康熙筆劃為準）

姓名中有13、17、23、33等筆劃數

有上述筆劃數的人，通常幼年時期家境一般，長大富學藝才能，有智謀奇略。早年時憑藉個人毅力努力拚搏，一點點積累，逐漸獲得更多的機會和成就，愈到晚年，收穫愈豐厚，生活順遂。

姓名中有18、21、25、38、39等筆劃數

有上述筆劃數的人，資性英敏，有奇特的才能，且有智謀，但是較自我中心，乏包容力。早年難免辛苦，隨着年齡增長，人變得沉穩踏實，事業漸有所成，凡事步步而進，宛如登梯一樣，做起事情來自然更容易成功。

姓名中有16、29、31、45、52等筆劃數

有上述筆劃數的人，足智多謀，善於補調，早年意志堅定，千挫不撓，隨年齡增長和經驗的積累，懂得如何把握機會和發揮自己的優勢，克服萬難而成就大事大業，富貴發達不是夢。