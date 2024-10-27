娛圈單打︱小龍女笑意盈盈　靖哥哥孔雀開屏

歌仔都有得唱：「當風箏遇上風……天空中愛得英勇」，咁當靖哥哥遇上小龍女又會點呢？嗱，飽受偷食人夫醜聞困擾的「小龍女」龍婷，沉寂一時又活躍起來，早前隨明星足球隊到天津表演獻唱助興。當中最吸睛莫過於唱K慶功嗰陣，小龍女與黃日華貼到實一實合唱金曲，畀「小龍女」電兩電，「靖哥哥」當堂冧晒！

話說當日小龍女在球場上獻唱已經紮紮跳，跳到輕露白滑纖腰，非常搶眼；到了跟靖哥哥喺K房合唱《射鵰英雄傳》主題曲《鐵血丹心》，更係眼波流轉，電力四射。二人由最初略見拘謹，雙方隔咗個身位，到後來打破隔閡，愈唱愈貼身，靖哥哥顯得非常受落，笑到四萬咁口！

所以話啫，小龍女幾時都對成熟男士有一手！唔止令65歲已婚演唱會製作人丘亞葵神魂顛倒，為佢創出「Hello Kiss」震驚全城，就連經歷喪妻之痛、單身已有4年的黃日華，都一樣忘形孔雀開屏！再睇吓佢日前偕「死敵」支嚳儀上郵輪出騷，在場粉絲九成九係成熟男士，小龍女又稱「阿伯殺手」，一啲都冇誇張。

呢嗱，龍婷表明唔講私事，外界想從佢口中得悉係咪已有老公仔女，真係咪使旨意。靖哥哥黃日華則坦蕩蕩得多，太太病逝後，見佢出席活動都係一大棚人，似乎真係冇女埋身喎。

傳得最盛係同關寶慧一段煲水緋聞，內地仲一度瘋傳黃昏戀修成正果添。但隨着關寶慧否認，黃日華懶得回應，呢段黃昏戀亦不了了之。難得靖哥哥遇上小龍女咁冧豬，可見都Dry咗好耐，大家不妨祝福華哥快啲搵番個伴啦。