黃智雯人生如戲　瘀事搬上舞台

黃智雯去年離開娘家後有不少新搞作，她稱有意挑戰幕後工作，並自爆有一本人生記事本，記錄了自己發生過的糊塗事，成為將來開棟篤笑的素材。想不到形象斯文的她，竟也是搞笑女一名。

藝人黃智雯早前跟隨國際培幼會到尼泊爾進行探訪，她稱今次是首度參與慈善探訪，訪問多個受害於童婚及人口販賣的家庭，令她大感震撼，並對自身作出反思：「相比佢哋嘅經歷，我平時喺工作或生活上遇到嘅跌跌碰碰算得上係乜，真係小巫見大巫，佢哋嗰種永不放棄同堅持嘅精神好值得學習。」她希望透過今次探訪，引起更多人關注相關問題，並以身作則從小事做起，推動慈善工作。

生朋友順其自然

智雯在探訪中首次助養了一名小女孩，問到去年結婚的她會否心急生兒育女？她坦言：「暫時專注工作，生小朋友順其自然。（覺得自己將來係好媽媽？）我身邊朋友覺得我係個大頭蝦媽媽，我就覺得自己會縱容同溺愛小朋友。」

另外，上年離巢無綫的智雯在過去一年有不少新嘗試，她以坐過山車來形容：「有啲百感交集，因為係好大轉變，心理上不停調節，但對演員嚟講係好需要衝擊同挑戰。」智雯除了幕前演出，也有意擔任幕後做導演：「有幻想過，我想從小製作開始，我有時睇電影同劇集，都會諗我做導演會點拍，我近年有學習剪片同執相，亦好想嘗試劇本創作。（私下有冇試寫劇本？）我有寫，但唔係完整劇本，而係我人生成日發生嘅笑話同我啲甩漏嘢，一啲搞笑對話同糊塗事，可能將來我做棟篤笑或者獨腳戲有用，我想畀開心一面大家睇。」

服裝：B' ATELIER