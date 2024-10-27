汪明荃揭請AL任個唱嘉賓原因　陳展鵬預告內地開見面會

藝人汪明荃、森美、陳展鵬、姚子羚、周吉佩、張振朗以及應屆港姐冠軍倪樂琳、亞軍梁嘉莹、季軍楊梓瑤等人昨晚（26日）現身將軍澳電視城出席節目《善心滿載仁愛堂》。

汪明荃下月舉行紅館演唱會邀請了男團MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）任嘉賓，她表示會邀請Anson Lo是因為大家都出新專輯，問到二人私下是否相熟？她笑言：「麻麻哋，佢有嚟過我屋企咁。（咁點解唔叫埋呂爵安？）請唔到咁多人。」笑謂Anson Lo好快就答應了做嘉賓，還做出了OK的手勢。她又指特意叫Anson Lo表演當日上台穿黑色衣服，因為百搭，又表示正式的嘉賓名單將會好快公布。

同場，陳展鵬和姚子羚今次會在台上分別表演唱歌，姚子羚會與張振朗合唱，延續《反黑英雄》CP，而陳展鵬則會同一大班小朋友合唱，笑言囡囡小豬比都喜歡在家中唱歌曲《單車》，笑言自己偶爾都會迫女兒唱自己的歌，但會被女兒嫌棄歌曲不好聽，又表示女兒頗有唱歌天份，至於工作方面，他表示正在籌備明年在內地搞的粉絲聚會。

另外，姚子羚提到之前到沖繩參加妹妹婚禮，被問到可有艷遇？她就笑回答沒有，又指藉住參加妹妹婚禮，可以順便去一個旅行放鬆，遺憾行程緊迫，逗留時間都不長。當提到催婚等問題，她主動轉話題表示下月自己將會生日，不過隨着年齡增長，不想大搞，問到可會約一班好姊妹聚餐？她就笑言一班好姊妹非常忙碌，又透露近日內地有意想一班「胡說八道」的好姊妹到內地開show，但因為她們幾位都實在太忙，要重新度期。

三位應屆港姐倪樂琳、梁嘉莹和楊梓瑤表示今次是座上客，不過如果有機會想三人合作上台表演唱跳，楊梓瑤更表示想重現參選港姐時表演的舞蹈，做出劈叉等高難度動作，而倪樂琳則在旁笑言可以與梁嘉莹一齊在台上為梓瑤伴舞兼負責擺甫士。至於講到友誼小姐王汛文和落選港姐俞可程率先接到拍攝工作，三位應屆港姐都表示會感到羨慕，又言想參與拍劇工作，倪樂琳表示想與佘詩曼合作，飾演她的手下，而梁嘉莹和楊梓瑤就想與高海寧合作，笑言大師姐高海寧為人好好，經常教她們東西。