姬蒂碧金莎不滿影評人嘲用動作替身　晒傷勢證親身上陣

51歲英國女星姬蒂碧金莎（Kate Beckinsale）主演的動作新片《Canary Black》周四（24日）於串流平台上映，她飾演一個中情局特工，老公被恐怖份子綁架，要脅她洩露國家機密，她必須大展身手殺敵救人。英國一份傳媒刊登該片影評，標題是《姬蒂碧金莎喺轉性版《救參96小時》（Taken）勁揪得嚟夠晒優雅》，內文嘲諷她於動作場面使用替身：「睇怕替身都做晒大部份又矇查查又剪到好碎嘅武打場面，同埋一幕揸住巨型無人機吊喺半空嘅戲份，不過你喺中距離鏡頭同近鏡頭，都可以清楚睇到係姬蒂碧金莎跑嚟跑去。」

姬蒂不滿影評人的質疑，於社交網站上載該影評後，再上載大量自己身上傷勢的照片，包括手肘、手臂、手指與膝頭的瘀傷與割傷、骨折的X光片、以及她抓住無人機半天吊前進與吊威也行牆壁的幕後花絮影片。

姬蒂留言嘲諷：「勁揪得嚟夠晒優雅，而放幾張大特寫都唔錯。」網友紛紛留言慰問姬蒂，又替她感到不值：「又係咁，永遠唔可以好好咁讚揚女人，係都要踢一腳，等佢被貶低。個寫手根本可以好容易咁查到個真相係點。」