港姐冠軍馮盈盈與莊子璇同屬香港大學畢業,名副其實美貌與智慧並重,莊子璇修讀的食物及營養學系,與馮盈盈當年大學同系,故她參選時已有「馮盈盈師妹」的稱號。

昨日馮盈盈在社交平台晒出與莊子璇一同回母校參與講座的合照,馮盈盈更分享了2012年初初入學到學士學位畢業,再到碩士畢業的照片,留言:「人生的閱歷就像讀書一樣,需要經歷一關又一關的考驗,隨着時間推移,逐步成長。回顧過去的12年,我在這間學校從學士成為碩士,不僅學歷有所提升,自身的各方面也成長了許多。今日再次踏入校園,我做了一件以前從未想過的事,而這段Video也成為我在這所學校成長旅程的歷史見證。It's great to be back.Thank you for having us.」吸引大批網民留言大讚她愈大愈靚,封她為「港大女神」。