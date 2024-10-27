FT Island高雄二缺一開騷　李弘基疑撐崔珉煥捱批

去年底與韓團LABOUM成員金律喜離婚的韓國樂隊FT Island鼓手崔珉煥，近日被爆曾於2022年瞞妻蒲夜店及參與性交易，他在爆醜聞後一直潛水，FT Island昨晚（26日）在台灣高雄開騷，但崔珉煥以個人理由為由，只在幕後打鼓，沒有露面，亦沒有參加騷後的歡送環節。

有粉絲在FT Island的官方社交平台留言談及崔珉煥參與性交易一事，主音李弘基便回覆道：「假如不是性交易、不是性交易娛樂場所的話，你會為你所說的話負責嗎？」而前一日他亦曾留言道：「兩個人的私生活就變成這樣了，做錯事的話，當然要低頭道歉，但我們不要太輕易相信。」不少網民指律喜已公開崔珉煥約朋友的夜店及找陪酒女的通話錄音，不明白李弘基為何仍盲撐隊友，而李弘基之後已將相關留言刪除。

而李弘基昨晚透過社交網上載高雄騷的照片，相中見他與隊友李在真跟全場粉絲大合照，崔珉煥則沒有在照片中，李弘基寫道：「真的很感謝，今天從最好的朋友身上獲得很大力量，很幸運能親自跟大家說我們想說的話，今後也會直接跟和我們見面的朋友說，比起寫字，還是面對面說話才能更好的表達我的意思。」