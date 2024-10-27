熊黛林結婚8周年被老公打　郭可頌：我經常都想打你！

天王郭富城生日，舊愛熊黛林（Lynn）玩狙擊！她與郭可盈胞弟郭可頌於2016年結婚，婚後2年造人成功，一對雙胞胎女兒Kaylor和Lyvia已經6歲大。適逢熊黛林與郭可頌結婚8周年，近日網上卻出現一條熊黛林被老公打的影片，引起網民關注。

熊黛林與郭可頌結婚多年一直恩愛，2人今日（27日）慶祝結婚8周年，郭可頌已提前送花及蛋糕給老婆，不過熊黛林前日（25日）在社交網上載影片，見到她問老公：「你有沒有曾幾何時想要打我？」郭可頌說：「我經常都想打你！」之後才展現求生欲，表示：「是想打……擾你！」他解釋指因為熊黛林每日都只照顧兩個女兒，沒時間陪伴自己，因此常常想打擾老婆熊黛林。

鏡頭一轉，熊黛林與郭可頌到拳會練習，二人熱身後學習基本動作，之後便上擂台開戰。郭可頌最初曾讓賽閃避，不過熊黛林招招打下身，郭可頌便出拳抵抗。郭可頌之後冧妻表示：「世界上是沒有怕老婆的男人，只有尊重老婆的男人。」熊黛林與老公較量後，坦言有一種心有餘而力不足，手腳也舉不起來的感覺。網民見到熊黛林與老公另類放閃留言：「很配的一對」、「姊姊真的嫁對人了，她老公一看就是很溫暖的人」、「郭可頌好男人的典範，有素質、有教養、人品好。」