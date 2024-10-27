王一博林保怡角逐金雞獎影帝　趙麗穎爭女配

第37屆金雞獎提名名單今日（27日）出爐，當中以最佳男主角提名最為矚目，包括《熱烈》的王一博、《第二十條》的雷佳音、《飛馳人生2》的沈騰、《白日之下》的林保怡、《雪豹》的巴金以及《我們一起搖太陽》的彭昱暢，當中林保怡成唯一港星入圍金雞獎，而王一博是繼去年金雞提名最佳男配後，連續第二年獲提名，今年更升呢為男一。不過王一博入圍備受爭議，網民重提今年6月王陽以《追風者》入圍白玉蘭最佳男主，當時粉絲認為王一博才是男主角，炮轟王陽不應提名男主，並罵他是「小偷」，如今身份對調，王一博憑《熱烈》提名金雞男主，但這部片的一番男主是黃渤，網民認為王一博粉絲好應該向王陽道歉。

女配角亦成為另一個焦點，近年進軍影壇的趙麗穎憑《第二十條》首獲金雞提名女配，之前她亦憑同一電影獲百花獎提名女配並得獎，這是她近月繼飛天視后及金鷹視后後，短期內再入圍影視頒獎禮，若成功獲獎的話，即是四個月內獲四個獎項，可謂大豐收之年，為她日後在影圈打下強心針，而跟她爭獎的有《乘船而去》的劉丹、《走走停停》的岳紅、《我們一起搖太陽》的徐帆以及《又是充滿希望一天》的郭柯宇。

至於女主角方面，有《第二十條》的馬麗、《洛桑的家事》的加華草、《我們一起搖太陽》的李庚希、《穿過月亮的旅行》的張子楓、《倒倉》的周美君及《乘船而去》的葛兆美，其中李庚希、張子楓及周美君均是00後演員，認真青出於藍。而男配則有范冰冰胞弟范丞丞憑《飛馳人生2》入圍，大戰《孤注一擲》的王傳君、《三大隊》的王驍、《年會不能停》的白客以及《雪豹》的洛桑群培。

另外，網民對於由賈玲主演、狂收34.6億人民幣票房的《熱辣滾燙》零提名大感意外，還有張藝謀導演的《第二十條》雖獲7項提名，但張藝謀卻未能入圍最佳導演，亦令網民大跌眼鏡。