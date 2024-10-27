袁澧林避談呂爵安緋聞　落力練波唔驚變「甲組腳」

藝人袁澧林與洪嘉豪今日（27日）到維園出席慈善網球活動，一顯球技。袁澧林受訪時，談到她早前宣布加入女子職業足球隊，她解釋說：「其實嚟緊有個工作計劃所以開始練足球，感謝有個球隊畀我落去跟操，我嘅隊員好叻，好畀心機練習，教練好有熱誠，好開心可以喺度跟操，我自己好怕打擾到佢哋，所以應承咗自己一定要好好練波。」隊中司職前鋒的她，每星期會訓練2天，周末亦會去看比賽，但透露自己並無注册，故不會落場打職業聯賽，又笑言不會擔心「甲組腳」：「如果你想一個女仔踢波叻，又冇理由要求佢冇肌肉嘛，希望大家對女仔嘅靚接受度大啲。」除了足球，原來她已參加了丁組排球比賽3年，覺得不是瘦就代表漂亮，很享受做各種運動，更笑指已習慣拗柴。她強調並不是打算演出周星馳的《女足》，至於何時完成訓練開始工作？她笑言希望能早日開始，有消息會告知大家。

談到她早前跟台灣男神許光漢合作新戲，她表示電影已完成拍攝，問到跟男神合作感覺？她説：「梗係開心！（你杯茶？）係好多人嘅茶，好多人都鍾意呢類型。（同好多許太爭？）拍之前特登做功課，喺台灣睇咗《青春18x2》，全個戲院入面都係許太，佢一出場大家都會歡呼，哈哈！」她笑言自己是專業演員，不擔心會令其他許太呷醋。她解釋已有一段時間未有出席公開活動，全因一直在努力拍攝，現時起碼有4部作品仍未推出。提到她日前在社交網發放短片，片中跟盧鎮業為爭吃杯面大打出手，由伍允龍擔任導演及動作指導，她指當時大家到歐洲出席電影節，某天忽發奇想想拍功夫片，結果便以2小時完成拍攝，她坦言是首次拍動作戲，感覺有趣，亦很欣賞伍允龍：「佢打功夫唔止係運動，亦係哲學。（搵你拍動作片？）我有問佢開戲可唔可以搵我，因為我好想打，之前試過吊威吔都好鍾意。」

提到曾跟她傳緋聞的呂爵安被傳跟馬來西亞女神林明禎拍拖，她聞即想避談：「大家睇到嘅嘢即係我睇到嘅嘢。（二人合襯？）嘩！好大個氹！今日嘅天氣真係好！（會祝福佢哋？）希望呢個世界所有人都開心，大家事業順利，每日都孝順父母！」她表示跟對方很少聯絡。

洪嘉豪就表示小時候沒機會學網球，今次能一試感覺開心，但表示對足球較有信心。談到他昨天生日，他表示和媽媽食大閘蟹慶祝：「近來多咗時間同媽咪傾偈，覺得媽咪身體冇以前咁好，覺得自己以前係咪做得不夠好，所以依家想好好珍惜相處時間。」提到他早前的澳門演唱會帶病上陣，加上不時跟粉絲握手拍照，惹來批評似粉絲見面會，他承認當日狀態不好，亦已盡力表演：「完騷後好多人都覺得好精彩，但我第二日冷靜之後覺得的確係忽略咗部分嘅觀眾，我承認有兩首歌係應該企定定唱，但因為觀眾太熱情，自己亦太興奮，以前唱歌都盡量同粉絲保持距離，驚會引起混亂，但今次覺得係自己主場，騷前又不斷同自己洗腦，想現場氣氛好啲，所以忘記要冷靜唱歌，我會吸取經驗，玩嘅時候玩，認真時認真。」提到有指他於演唱會說「想聽歌嘅可以返屋企聽」，他坦言是斷章取義：「其實我係引述班同事同我開嘅玩笑，同事知我緊張，所以講笑等我紓緩下，我都係用講笑嘅形式講番出嚟。」他指一向都抱小心態度説話，但有時説話會被人抽出其中一句而引起誤會。