羅嘉良內地女星妻秘遊葡國被指變樣　前妻曾用2字點評蘇岩

視帝羅嘉良於2009年與內地女星蘇岩結婚，女兒已經11歲，婚後嘉良到內地定居及發展，蘇岩則逐漸淡出幕前，專心湊女兼做家庭主婦，只會間中拍片跟網民分享近況。近日她到葡萄牙里斯本旅行，就分享在當地所見所聞，引起不少網民好奇。

蘇岩連日來在短片平台分享新相，見到有不少在里斯本拍攝的照片，蘇岩未有提起老公，亦未見羅嘉良出鏡，估計羅嘉良因為要賺錢養家，而未有同行。蘇岩的照片中，有大量風景相，看來行情好寫意，又見她換上多個造型自拍，獲不少網民大讚有品味，轉形象都非常適合。

不少網民大讚羅嘉良老婆蘇岩：「蘇岩有一種高級感」、「鬆弛舒服又不失高級的美」、「喜歡這種隨性的性格。不嬌柔造作，怪不得羅嘉良喜歡她」、「有錢真好，世界那麼大，都可以去看看。」但也有網民對蘇岩疑走樣留言：「怎麼變樣子了！」、「樣子變了小美！」

羅嘉良於1998年與拍拖16年的圈外女友方敏儀到加拿大結婚，二人育有一子羅裕珹，可惜婚姻維持10年便結束。嘉良離婚僅一年，即高調與內地演員蘇岩再婚，蘇岩於2013年來港誕下女兒。羅嘉良曾被爆每月僅給予前妻12,000元贍養費，因而曾被質疑當年拋棄糟糠，方敏儀其後為前夫澄清，指兒子升中後，贍養費已加碼一倍，更包辦兒子到加拿大升學的費用。方敏儀又見到蘇岩，大讚對方為人爽朗。