女兒獲讚靚過沈月　翁虹唔敢當：各有特色同風格

藝人翁虹昨晚（26日）與周志文現身慈善活動，問到會否叫女兒劉蒔（小水晶）參與時，她表示言傳不如身教，一直有教導女兒要回饋社會，幫有需要的人，若對方時間許可，樂意母女檔行善，提到她之前指家中是更年期大戰青春期，問到女兒會否不肯聽她說話？她說：「做慈善係唔可能唔聽，反而會增加大家嘅情感，調和番。（屋企充滿火藥味，老公做和事老？）真係辛苦佢啦，佢夾心餅咁要傷腦筋，好在囡囡喺內地讀書，所以OK。」

另外，女兒獲讚最美星二代，甚至讚她靚過邱淑貞女兒沈月？翁虹說：「千祈唔好咁講，沈月都好靚，各有特色同風格，佢係第一代，我個女未成年，仲有好多向佢學習，佢係榜樣。（囡囡咁靚，會唔會入行？）靚唔係一定要入行，除咗外在條件，仲要睇有冇興趣，因為做藝人唔係容易嘅工作，要熱愛同專注，否則好難堅持，而且佢仲細，現時以讀書為重，讀完書佢再選擇，佢係獨立個體，任何選擇都好尊重佢，最緊要佢開心。」多在內地工作的翁虹稱若香港有合適工作，也樂意接受，任何對手都不是問題，最重要是角色及劇本。

周志文與劉佩玥的緋聞傳足6年，但二人一直未有公開戀情，近日二人被捕獲在西貢瑪頭約會，他表示：「嗰日去陳瀅生日會，上船前一齊去買水。（會唔會有機會發展？）好滿足依家狀況，一直關係咁好唔需要有任何變化。（咁可能影響其他異性想追你？）我冇呢方面考慮。（如果女方出手會唔會考慮？）感情方面講感覺，冇話主動被動，相信緣分。（佢係你鍾意類型？）係好多男生非常喜歡嘅類型，笑容甜美、心地善良、工作成功、非常獨立有愛心，佢見到小動物小朋友笑容好真摯，冇人會唔鍾意。（傳緋聞傳足6年身邊人比你緊張？）我冇乜諗，我好隨意，冇諗出面嘅人點睇，問自己開唔開心最重要，多謝唔同人對我哋關心。」

講到劉佩玥已是一線花旦，但周志文卻星途平平，問到將來若拍拖，是否要在事業上努力趕上？他自言會為自己而努力，又指除了演藝工作外，也有經營廚具品牌生意及網上平台：「我之前去咗馬來西亞拍《無懼》兩個半月，之後去咗內地傾嘢，係關於網絡上，依家網上自媒體係大方向。」