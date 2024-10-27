胡定欣與鄧萃雯比較有壓力　默認唔公平：無可厚非！

藝人黎耀祥、胡定欣、蕭正楠、羅天宇、陳曉華、陳楨怡和謝雪心等人今日（27日）現身荃灣為台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》進行宣傳活動。吸引過百人圍觀，一眾藝人與觀眾互動大玩遊戲之餘，黎耀祥和胡定欣更即場合唱劇集插曲《紅蝴蝶》。

黎耀祥和胡定欣表示今次是第一次現場表演唱《紅蝴蝶》自我感覺良好，稱希望有機會拍住上一齊登台表演。提到劇集迴響，黎耀祥表示自己甚少上網，所以不太看留言，都是聽身邊人意見：「有啲人會有巾幗情意結，成日都講以前點樣，但我成日都講每個人都唔一樣，亦都好開心，有啲觀眾會從劇本同人物角度去分析，都收到正面評價，話今次啲人物更加有血有肉。」

而胡定欣則表示收穫到好多複雜的評價，聽到好多不同的聲音和意見：「當然每一次都有好同埋唔好嘅評論，但依家我有種新嘅諗法，就是乜嘢comment都要接受，因為佢哋有睇先會有評論，所以都是一件開心事。」問到胡定欣劇集一出好多網民都將鄧萃雯與她做比較，可會有壓力？她承認有壓力，但認為這是一個好好的體驗：「其實出劇嗰陣，都大概知道會有咩評論，但劇集播到依家，我都已經專注咗在人物角色方面，唔想畀其他評論影響到。（會唔會覺得唔公平？）無可厚非，因為巾幗是大家心目中嘅經典，亦都是我心中嘅經典，但劇集播到依家我會專注於自己嘅角色上，唔會再諗去比較，因為我需要做就是諗點樣去做好七爺呢角色。」黎耀祥亦表示比較是一定會有，還拿自己當時拍《法證先鋒III》做例子，稱當時好多人都將自己與歐陽震華做比較，但當拍新一季，大家又把新一季與上一季做比較。

同場羅天宇和陳曉華於活動台上不時會密密斟，曉華笑言因為他們在討論劇情，表示戴耀明在台上大讚自己靚感開心，笑言叫飾演劇集CP的羅天宇學習一下。羅天宇表示陳曉華不需要自己讚，有其他人會做，又打趣指曉華近日春風滿面。提到二人早前齊齊出席好友陳瀅的生日船上派對，陳曉華的緋聞男友朱敏瀚亦有同場，她就笑言指自己暈船浪兼不懂得游水，所以當日吃了暈浪丸後，整日昏昏沉沉，派對上全程都好眼瞓，基本是自己在一角休息，又笑言指完全不知道羅天宇在場，問到朱敏瀚可有照顧？她就笑指自己是獨立女性，可以靠自己。