周杰倫吉隆坡騷孕婦排隊入場突作動　直接場外就地生B

台灣天王周杰倫世界巡迴演唱會正進行得如火如荼，今年12月也將於台北大巨蛋登場，甚至搶票搶出一連串風波。而他近日在馬來西亞吉隆坡開唱時，竟有位女粉絲不顧自己臨近預產期，硬要前往觀賞演唱會，沒想到還等不及周杰倫開唱，這名孕婦突然肚子劇烈疼痛，結果在醫護人員急救下，直接在演唱會場外生下寶寶。

周杰倫巡演26日移師馬來西亞開唱，結果發生意外插曲。一名預產期將近，挺着巨肚的女粉絲，跟着人群排隊等待進場，沒想到還沒進到場內，竟突然開始陣痛，嚇壞在場所有人。現場醫護人員在獲報後趕到現場，不過因為情況緊急根本等不及送往醫院，只能在眾目睽睽之下，在演唱會場外直接就地幫產婦接生。在場民眾大呼：「第一次在演唱會看到有人生小孩，只能說周杰倫演唱會真是傳奇！」

如今有網友將影片分享到網路上，只見孕婦躺在擔架上，醫護人員則是將嬰兒抱在手上，接著將母子倆送往醫院，接受醫療照顧。該網友透露當小孩順利出生時，圍觀粉絲都歡呼著：「出生了，出生了！」這段影片如今引起網友熱議：「真是笑死我了，腦補一下，這孩子將來跟媽媽吵架，可能會被嗆：因為生你，我都沒看成周杰倫」、「女的也是很拚，快生了還要去看演唱會」、「要生了還要去現場，真的是鐵粉」。還說以後如果小朋友要填出生地點，是不是該填「周杰倫演唱會！」