溫拿廣州告別！鍾鎮濤不慎連環跌倒台上

經典樂隊溫拿（Wynners）去年8月完成香港站8場演出後，旋即展開巡唱之旅，並已先後於上海、深圳、澳門、新加坡、吉隆坡、美國、馬來西亞演出。他們昨日 (26日) 於廣州體育館演出告別巡唱的最後一站。一年多的巡唱之旅終完結，亦意味着溫拿將正式告別。

有網民今日（27日）凌晨把昨晚溫拿於廣州的告別演唱會片段放到社交網，並留言寫道：「今晚的驚險一幕😆唱着唱着不小心摔倒了。乾冰之後…太滑了！」原來是鍾鎮濤（阿B）在演唱會期間不慎跌倒了。片中可見阿B當時正在台上唱歌，邊大跳十字步舞，可是他唱着唱着，竟突然跌倒瞓低在台上，他的隊友陳友即上前扶起他，譚詠麟見狀亦即上前幫手扶他一把。誰知鍾鎮濤站起來後，還沒有站穩，隨即又再次跌倒在台上，之後他索性坐下來休息了一會，才再站起來繼續演出。雖然他連環跌倒了2次，幸好沒有大礙。

網民都紛紛留言慨嘆他們已經一把年紀，真是不容易。溫拿今次在台上又唱又跳，與粉絲正式告別，不論是溫拿及樂迷也萬般不捨。溫拿不單將音樂傳承下去，更把自創「萬能十字步」舞技發揚光大。回想成軍51年，溫拿笑言當年20歲的他們若闖當今樂壇，相信也必定能以獨特舞技在跳唱男團中佔一席位。