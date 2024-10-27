擊掌會變抱抱會　崔始源預告SJ明年開20周年巡唱

韓國男團Super Junior（SJ）成員崔始源繼上月之後再度來港，今午（27日）在黃竹坑的商場舉行擊掌會，吸引大批粉絲圍觀。

崔始源現身後即用廣東話說：「大家好，我係崔始源，見到你好開心！」又搞笑地用廣東話講「唔好意思」，已於數日前抵港的崔始源指本來今次還會在香港參加帆船比賽，但比賽因為颱風而取消，所以感到有點可惜，但昨晚去了人氣節目《黑白大廚》評審安成宰參加的餐廳活動，品嘗了很美味的菜式，而今日亦吃了工作人員為他準備的小籠包和炒通菜，大讚好食。

談到將來的活動計劃，他表示明年1月還會來港參加帆船比賽，而SJ亦會有一連串慶祝出道20周年的活動，問他可否稍作透露？他便賣關子說：「目前還不能公開具體計劃，但應該會有世界巡演吧！」他又指一直很懷念像擊掌會這類能跟粉絲互動的活動，希望今後能有更多機會跟粉絲近距離接觸，並指韓國最近天氣開始轉冷，雖然香港依然很暖，但也叮囑大家要注意健康。

訪談環節後，崔始源落台跟粉絲大合照，並與參加活動的100名粉絲擊掌，更暖心地攬攬粉絲，將擊掌會變成抱抱會。