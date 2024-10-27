伊村要 I奶妹泰熱情

唔少父母都會送仔女去外國留學，畢竟喺一個生活文化好唔同嘅地方成長，可以有唔少得着，正如喺泰國生活咗一段日子嘅伊村要，好波之餘，對人仲好熱情添！

天然大肉彈

喺日本寫真界有唔少身形矮小嘅女優，心口發育得異常良好，更憑住激凸上圍而成功上位，好似童顏巨乳掌門人篠崎愛，同埋其接班人天木純，而今日為大家介紹嘅伊村要，亦係廟細燈籠大，個子唔高，只得5呎1吋，但對車頭燈有成39吋I Cup咁勁，實在令人睇到O晒嘴！

出生於日本東京都嘅伊村要，今年20歲，樣貌唔算出眾，甚至可以用「平庸」嚟形容，當然又未至於醜怪，但出鏡嗰陣少不免要加啲修飾。再者，阿妹夠青春，笑容亦好親切，加埋心口有對異常吸睛嘅天然大肉彈，顏值弱啲都冇乜太大影響！

夢想做英雄

除咗好波之外，伊村要份人仲好熱情，呢一點同佢早年喺泰國讀書好有關。原來阿妹細個時同屋企人去咗泰國居住，喺當地識咗一班同學仔，並從佢哋身上學識點樣時刻保持開心、樂觀嘅心態。

由於對生活充滿熱情，伊村要敢於為實現夢想踏出一步。回流日本之後，好快去咗參加一個由藝能學校主辦嘅選拔活動，繼而躋身寫真女優行列。雖然伊村要依家仲讀緊大學，但已諗定要未來日子拍多啲寫真嚟提升人氣，希望日後有機會獲影視製作人賞識，可以喺特撮劇集中扮演女英雄，過吓拍動作片嘅戲癮！