情色世界 別有「洞」天

男歡女愛最忌冇厘情趣，只要識得發掘一啲新奇玩法，或視覺上嘅刺激，你就會發現情色世界一樣別有洞天！今次就由洞（Hole）呢個字入手，分享吓各種有趣話題。

Hole Puncher 人肉打窿機

相信大家都有用過打窿機吧！英文係「Hole Puncher」，但女士們要小心，若然有條麻甩佬同你講佢身上收埋咗一個，問你有冇興趣借嚟用，對方好可能另有所指，事關「Hole Puncher」亦係一個情色俚語，暗指男士胯下嘅兵器，即係人肉打窿機！

話時話，有啲動物嘅生殖器官相當特別，以袋鼠為例，雌性有3條陰道，當中兩條用嚟交配，所以雄性嘅兵器呈「Y」字形，而剩低一條就用嚟畀袋鼠BB出世用。動物學家話呢種構造好神奇，能有效提升雌袋鼠受孕率，並且能不斷交配同生育。

Blind Hole 騎乘位升呢版

講起騎乘位，絕非一成不變，性學家就話有一招叫「Blind Hole」，比傳統騎乘位更過癮！呢招嘅起手式同一般騎乘位差唔多，當男女雙方埋晒位之後，男士需要雙手向後推，以撐起上半身，咁做係方便同女伴打車輪。咪睇小呢個動作，性學家話喺活塞運動期間，玩埋舌戰，可以有效提升女伴嘅高潮反應。當然，如果女士喺騎乘期間，加上震蛋刺激彼此嘅敏感帶，床單定必會濕晒！

《Gangsta Gloryholes #5》經典之作

四仔題材五花八門，但若然未睇過「Gloryholes」嘅話，又點稱得上係四仔迷呢！「Gloryholes」嘅賣點在於女優會喺一間左右牆身開咗幾個洞嘅房間內，當導演一聲令下，男脫星支私伙大雪茄就會從洞中伸出，任由女優手口並用咁把玩！而數到呢個題材嘅代表作，筆者第一時間諗起Dog Fart喺2023年推出嘅《Gangsta Gloryholes #5》，影片由Skye Blue、Katie Morgan、Harley King等多位天后參演，陣容強勁之餘，成班脫星可以話係花招盡出，最後以曳曳結尾，睇咗之後，你就會明白「Gloryholes」呢個題材為何長做長有。

同場加映：二穴天后朝桐光

對於日本AV迷嚟講，見到「Hole」呢個字，好易會聯想起二穴作品，而喺2010年出道嘅朝桐光，可以話係演出呢類題材嘅能手，代表作首推Cream Pie喺2014年推出嘅《PREMIUM 二穴生姦中出 240min》，事關片中嘅佢，唔止露出一對極為養眼嘅35F巨乳，仲將M屬性氣質發揮得淋漓盡致。值得一提，朝桐光喺同一時間亦以藝名「南野光」演出其他題材，及至2020年淡出AV界，轉戰銀座夜店陪酒，聽講仲好受客人歡迎添！