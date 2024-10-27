楊茜堯復仇逐個嚟　林夏薇奸到返屋企

無綫台慶劇《黑色月光》找來視后楊茜堯強勢回歸拍攝，飾演霸氣「復仇女王」，監製關文深稱闊別多年再合作，茜堯不僅沒有任何生疏甩漏，氣場更增強不少。另外黃翠如今次演出被點名大讚，甚有發揮。

由藝人楊茜堯、林夏薇、王浩信、馬志威、黃翠如、楊卓娜、楊明、何廣沛、馬貫東等主演的台慶劇《黑色月光》，將於本月28日在翡翠台播出。今次劇集由總監製鍾澍佳和監製關文深聯手炮製，以「爽感復仇」作為主打，劇集未開播已經話題不斷，事關今次楊茜堯相隔6年重返娘家，想當年她於無綫劇集《宮心計》中飾演姚金鈴，其兇狠的眼神依然是好多人心目中的經典，故今次她在劇中飾演的「復仇女王」余滿月自然備受期待，內地率先播放後好評如潮。

闊別多年 更見深度

網民指《黑色月光》是韓國熱門劇集《黑暗榮耀》的翻版，對此關文深澄清絕無此事：「鍾澍佳監製之前已講其實我哋唔係改編，只不過大家題材相近，都係以復仇為主。」他又透露楊茜堯是由鍾澍佳親自邀請回巢拍攝，並大讚她雖已多年沒有拍劇，但完全沒有生疏，更有明顯的進步：「因為我再對上一套同佢合作叫做《再創世紀》，當年同佢拍，佢表現較含蓄，但依家見佢更有深度，表情、內在都有一啲嘢發揮到出嚟。」因此劇設定是走大女主路線，雖然男主角王浩信不如另外兩位女主突出，但作為視帝，絕對能起畫龍點睛之效。

超激床戰 色誘老公

另外一位女主林夏薇亦是本劇的一大亮點，首次挑戰反派角色，演一名充滿心計的假冒千金小姐。監製表示當年她憑《七公主》贏得視后，演技毋庸置疑，但依然覺得她尚有進步空間，所以今次見到她的演出有進步亦感到相當驚喜，並透露薇薇拍攝若果正處於入戲狀態，便不會跟任何人交流：「返到屋企工人都覺得佢變咗，因為佢入戲太深，所以令到屋企人都感覺到佢嗰種奸。」今次薇薇的演出確是瞓晒身，不但會有超激床戲，還會身穿性感睡衣色誘扮演老公的馬志威，一展美好身材。

黃翠如脫胎換骨演技爆發

劇中飾演楊茜堯兩位姊妹的分別是扮演大姐的楊卓娜及三妹的黃翠如，楊卓娜、楊茜堯入行以來首次合作，劇中卓娜會一改疼惜細妹的好形象，二人關係受考驗。劇中黃翠如因童年遭性侵再被人推落山，導致不良於行，前期需要借助輪椅，由扮演一對的楊明照顧。對於今次翠如的表現，關文深有讚冇彈：「有聽過好多人話翠如演技唔好，只識做主持，但今次佢嘅表現連總監製鍾澍佳都讚，我都覺得佢發揮得好好。」

馬志威無法無天渣到出汁

馬志威劇中飾演渣男富三代，佔戲極重，是楊茜堯的頭號復仇對象，所以二人有多場正面交鋒場面，火花十足。今次馬志威把無法無天的少爺演繹得恰到好處，關文深笑言：「佢本身出嚟個樣都似一個奸角，再加上佢演技，雙重嘅奸，令佢好突出。」至於劇中扮演他好兄弟的馬貫東則對馬志威唯命是從，二人狼狽為奸，馬貫東更是加害黃翠如的兇手。