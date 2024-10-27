韓國17歲歌手GYUBIN襲港　馮允謙教講廣東話

歌手馮允謙（Jay Fung）與年僅17歲的韓國新生代歌手GYUBIN，今晚（27日）現身尖沙咀出席音樂活動獻聲，吸引大批歌迷到場欣賞。打頭陣的GYUBIN甫出場即大晒廣東話，以一句「我愛你哋」跟大家打招呼，引來現場觀眾尖叫歡呼，她自爆是Jay Fung教她講廣東話，又叫觀眾若識唱要「大聲啲」，更自彈自唱，以廣東話唱出《至少做一件離譜的事》，之後又以國語唱出《小幸運》，並大唱英文及韓文歌，大騷語言天分，冧爆粉絲！完成後以英語説出「I love Hong Kong！See you soon！」

輪到Jay Fung出場，他先跟GYUBIN合唱，然後再獻唱多首歌，包括首次公開演唱的一首英文舊歌《Someone You Loved》，唱前更表示心情緊張。剛完成3場紅館騷的他，坦言仍很掛念開騷的感覺，演唱期間又叫大家亮起手機燈，型成一片燈海，最後跟現場觀眾一起大合唱《遠在眼前》為活動畫上完美句號。

Jay Fung受訪時稱原先以為GYUBIN很高大，笑指綵排時首次跟對方見面，才發現原來照片不能盡信：「不過佢真係好瘦，又識寫歌，佢好聰明，依家先17歲，我都生得佢出。」雖然有年齡差，但他笑言沒有代溝，跟對方交流音樂心得之餘，亦從對方身上學會新的派心心手勢，笑指自己17歲時雖然也有發明星夢，但仍未清楚自己想做什麼。另他提到早前到學校做Tour氛氣很好，最初也擔心同學仔不認識他，又指有同事的3歲小孩懂得唱他所有歌，笑指自己也有市場，問他會否考慮自己生個小朋友？他說：「有諗過，但唔係呢刻，依家衝緊，不過一定唔會先生後結婚，因為自己都頗傳統。」