【是日通勝】

農曆九月廿六

甲辰年 甲戌月 乙丑日

吉時：上午5時至7時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

宜：整路、飾垣

忌：動土、栽種、嫁娶

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：48、17、06

幸運顏色：銀色、白色

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：不在其位，不謀其事，多管閒事會有麻煩。

金牛座：事業出現阻力，改善人際關係是當務之急。

雙子座：愛情運最強，獲心儀異性讚賞，眉飛色舞。

巨蟹座：勉強無幸福，不懂珍惜你的人，毋須留戀！

獅子座：苦無機會向心儀的異性獻殷勤，心情鬱悶。

處女座：迎來倒霉一天，別沮喪，謹記希望在明天！

天秤座：工作運不錯，宜趁機全力以赴，做到最好。

天蠍座：整體運勢微跌，今天多用橙色對你有好處。

人馬座：行動力強，多與同事合作，易取得好業績。

山羊座：凡事能坦白說出，就不會引起那麼多誤會。

水瓶座：過於好勝易鑽牛角尖，面對得失不用太介懷。

雙魚座：處事猶豫不決，易錯失投資獲利的好機會。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）虎 遇貴人

（跌）羊 易破財

鼠：工作環境變差，要特別留意人際溝通。

牛：財運一般，投資要審慎，勿盲目跟風。

虎：貴人助力強，工作上的難題一一解決。

兔：財運欠佳，一時大意可招致破財收場。

龍：事業發展穩步上升，有能力化危為機。

蛇：瑣事纏身，身心疲憊，健康指數下跌。

馬：人緣一般，面對意見分歧時要沉住氣。

羊：是日沖煞，財運低迷，易花掉冤枉錢。

猴：跟伴侶心有靈犀，感情生活十分愉快。

雞：保持情緒平穩，以免愛情事業受影響。

狗：專注力強，無論做甚麼都有滿意成績。

豬：運勢上升，遇見突發事情也不用慌張。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

一個人的好運從哪裏來呢？

請放心，信不信由你，傷害過你的人是跑不掉的。

分析一個人是否行好運，你從他的外觀語言便得知，所謂「相由心生」，有微笑的眼神，不講負能量的嘴，不聽是非的耳朵，家庭幸福和睦，還有一顆向善感恩的心。萬法唯心造，心動變痴想，心改運改。

至於心眼壞了的人，一肚子是污水，當取得你的信任與付出，成就了自己之後，便用完即棄，甚至在達到目的後，向你的背後捅刀，想盡方法禍害你，在別人面前裝可憐，扮作受害者，但時候一到，他們全部都跑不掉。

運的好壞，不可能擺些昂貴風水物便得到改善，坊間有句諺語，有錢都沒有命享，人生沒有一天真正開心，起動的念頭皆為因，當下所受皆是果，萬般皆苦，唯有自渡，自己不醒悟，他人如何渡。

蝴蝶自來，那不來呢，花也盛開，花根本不在乎蝴蝶來不來。人的手就是這麽大，掌握不到的東西太多，這時候只可選擇隨緣。

你永遠無法成為完美的別人，你永遠只能做完美的自己。世間一切皆為空，沒有一樣屬於你，你來皆大歡喜，你走兩手空空，唯一屬於你的，就是你活着的每一個瞬間。