陳曉華難忘踎墩日子　與朱敏瀚講好5年內不婚

上位花旦陳曉華（Hera）看似一帆風順，但原來風平浪靜下曾經歷暗湧，她透露曾有1整年沒有工作，當時萌生退出念頭兼對鏡哭訴，付出200分努力才成功扭轉花瓶形象，令人刮目相看。Hera坦言跟緋聞男友朱敏瀚有共識，現階段事業放首位，為把握得來不易的機會，她揚言未來5年也不會成家。

現年29歲的陳曉華是近年上位最快的花旦，2018年挾港姐及華姐雙冠軍銜頭入行，4年後憑劇集《異搜店》升呢做女主角，現時手上有5劇待播，合作拍檔盡是黎耀祥、郭晉安等視帝級人馬，備受公司器重。

講到星途順利，Hera自認幸運，尤其有幸參與《巾幗梟雄之懸崖》這個經典系列。然而大家只看到其風光一面，她稱也經歷過1年沒有工作的日子，當時想過放棄當演員，重返校園，她說：「當時拍完《異搜店》做女主角，等開工期間個心好慌，以為半年後有工作，點知冇，再等多3個月都冇。（畀個限期自己？）記得有日我喺屋企對住塊鏡喊：『算啦，我唔做喇！』點知第2日收到電話叫我拍劇，雖然只係做一個單元角色，但都好感恩。」續指待業日子令自己沉澱及反思：「以前覺得自己付出好大努力，點解啲人仲覺得我唔夠。以前亦好驚做得唔好畀人鬧，只做最安全嘅嘢，後來會不停去試唔同演法，豁出去咁做。」

改變懶散形象

Hera透露由於外表柔弱及斯文，經常被誤解不認真，只能當花瓶，她於是花上200分努力令外界改觀：「啲人成日話我個樣懶洋洋，好似發緊夢咁，我同自己講，如果有機會再拍劇，要畀人知我係超級努力，點折磨我，我都唔會輸。」對於由小花變花旦，問她有否感到是受惠於「花旦荒」？她認為今日是花旦，明天可能甚麼都不是，為自己定下目標：「我想做到好似胡定欣咁嘅女主角，佢係我嘅好榜樣，佢處理事嘅方式穩定又認真，同導演交流係真交流，係為件事好，但我以前急於表達自己睇法，會令人唔舒服。」

Hera不但事業得意，愛情也如意，最近傳跟藝員朱敏瀚拍拖，但她堅稱仍處於了解階段，問到有否其他人同樣了解中？她說：「了解係需要時間，唔可以一次過了解好多人，佢係少數人。（你唔認佢，佢好傷心？）咩唔認啫，都話了解中。（大家有共識？）係，都係工作先。」問到對方有何吸引力，她指朱敏瀚會跟她分享拍劇的事，覺得相當珍貴及開心。至於何時公開關係？她說：「現階段想集中工作，其他盡量唔講，如果去到結婚、生仔、讀書等人生大階段會同大家講。」明年Hera踏入3字頭，所謂三十而立，問到未來10年會否有成家打算？她笑說：「之前講過30歲前結婚，但都係做唔到，所以隨遇而安。」她重申工作現階段對她十分重要，往後5年都沒有結婚計劃。

另外，Hera昨日出席劇集宣傳，提到與朱敏瀚早前齊出席好友陳瀅的生日船P，她笑指當日暈船浪，問到朱敏瀚可有照顧她，她自稱是獨立女性靠自己。

Hera

Dress：Alice and olivia

hair： hola

場地提供：Velo Italian Bar & Grill