娛圈單打︱三對緋聞男女　難得個個長情

女神陳瀅自從被佘詩曼一言驚醒、的起心肝減肥後，Fit爆身材殺死人。佢日前開船P慶祝35歲生日，水着上陣非常養眼，但更刺激眼球嘅係，一場船P竟然暗藏3 Pair情侶，激起網民議論紛紛。

靚女人緣好，TVB好多小花小草都係船P座上客，包括傳出即將拉埋天窗嘅朱敏瀚、陳曉華；緋聞傳咗冇十年都有八載嘅劉佩玥、周志文；仲有就係壽星女自己！佢被發現在即影即有中，同《痞子殿下》拍檔周嘉洛攬到實一實，而且刻意將相片置於C位，被網民解讀為宣示主權公然放閃。

兩位都係靚仔靚女，雖然女比男大近6歲，但外形一啲都冇違和感，加上潮興姊弟戀，若然真係擦出愛火，咁就真係恭喜晒啦！話時話，二人自合作《痞》劇後即傳出緋聞，當時更被傳媒踢爆嘉洛到訪陳瀅香閨，登堂入室，顯見關係匪淺。即使劇集早就下檔，劇中幾位主角依然不時結伴聚會，嘉洛同陳瀅更係永冇缺席，話冇嘢都真係冇人信。

再講吖，家陣咩年代呀，藝人拍拖對事業都唔會有乜嘢影響，反而兩人形象健康，正正得正，外界只會更加受落。

至於船P另外兩Pair，都可謂實食冇黐牙，打風都打唔甩。朱敏瀚、陳曉華早前回應戀情，話正在了解中，大家隔住個Mon都Feel到嗰陣甜味。阿Moon同周志文，就更加估佢唔到咁長情，日前被網民在西貢野生捕獲甜蜜出行，而其實早在多年之前，網民已見過兩口子在佐敦停車場一起攞車返歸，當時阿Moon都仲未咁紅。睇嚟呢段愛情長跑，遲早修成正果。