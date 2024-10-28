譚嘉儀開騷狂跳性感辣舞　彎腰瞓地趷籮豁出去

歌手譚嘉儀昨晚（27日）假灣仔演藝學院舉行一連三場演唱會的尾場，圈中好友黃嘉雯、鄧伊婷、吳沚默、李思雅、莊思明、莊思敏、楊明、黃健東、陳庭欣和無綫高層樂易玲等人齊齊到場支持。

譚嘉儀身穿純白Deep V長裙，以公主姿態登場，高歌一曲《Can You See》為演唱會揭開序幕。她表示今次演唱會想給大家看到自己最赤裸的一面，所以播出了一些成長片段，不過她口誤說成了「生前片段」，引現場觀眾大笑，期間當觀眾聽到她說「赤裸」二字時，還大叫要求她「除衫」，她笑言：「我又不是男仔，唔騷肌。」還自爆曾在戀愛路上受傷，但不敢去婚姻介紹所，因電視近日播出介紹所騙案。

演唱會上嘉儀一共換了四套衫，分別是橙色長裙、性感銀色套裝、貼身超閃銀色長裙和牛仔套裝。其中她穿上性感銀色套裝，露腰騷腿兼晒事業線，奮身跳辣舞，當中不乏彎腰、瞓地和趷籮等動作，掀起演唱會高潮。她表示為了這環節，特登節食減肥，練出馬甲線，還落台與觀眾握手，對着樂易玲大叫：「多謝你啊，樂小姐」並與她擁抱，又言自己為了籌備演唱會，好幾個禮拜都睡不着。

受訪時，嘉儀形容這個演唱會是夢想成真，又指對演唱會感滿意，覺得今次是一個寶貴的經驗：「因為我成日覺得同觀眾互動是需要攞經驗，同埋我今次好享受唱每一首歌。」提到她在跳辣舞部份表現相當出色，她表示排練了好久，問到會否想增加更多跳唱歌？她表示都會想，但未必會全職做跳唱歌曲：「因為我暫時得一首跳唱歌，所以都會想做多幾首。（今次衣服性感極限？）我自己又冇諗咁多，因為最主要想靚。」提到她演唱會一開場的衣服像結婚擺酒才會穿的禮服時，問到她是否故意穿成這樣將演唱會搞到像一個小婚禮？她就否認說：「其實我想個演唱會童話啲，我後面跳舞都改咗style。（識個男人結婚？）咁又唔使，隨緣啦。（唔敢去婚姻介紹所？）講笑啫，因為近排比較盛行呢樣嘢，我從來冇去過嘅。」