無綫處境劇《愛.回家之開心速遞》中飾演「Candy」的小花葉蒨文昨日(27日)32歲生日,她在社交網上載了多張慶生靚相,相中她身黑色吊帶短裙,大晒S形身材兼一雙修長美腿,相當吸睛,她在一間裝修堂皇的餐廳內邊享用精緻晚餐邊欣賞夜景,還對着甜品許願,看來對這頓生日飯甚為滿意,她配文「Anything your heart desires will come to you.生日快樂蘇菲」。網民紛紛留言送上祝福,又指她愈來愈靚,讚她看來完全不似3字頭「你好似一個剛剛成年18歲少女咁」。