層層疊方塊屋　遊戲人間安樂窩

戰亂、紛爭、疫症、貧困……令人不快樂的事不斷在我們身邊發生，心態上如何能做到「撥亂反正」？一個帶有玩味色彩的安樂窩，或許能幫你一把！像以下介紹的概念建築，令人聯想起經典遊戲「俄羅斯方塊」，設計師彷彿要跟大家玩一鋪層層疊，給未來人類的生活空間添加趣味。

貌似魯班鎖

Future-Oriented Social Housing : A Vision for Tomorrow

設計工作室Nasostudio_ai與Pedram KI-Studio的聯乘之作，嘗試以創新的模塊化設計和可持續發展理念，塑造未來的住宅模樣。

從預想圖所見，「Future-Oriented Social Housing : A Vision for Tomorrow」樓高5層，設計師巧妙地將一個個方塊組件堆疊起來，有的向外懸挑，有的向內收縮，貌似一個由立體版俄羅斯方塊砌成的巨型魯班鎖，錯落有致，配合暖色磚塊的運用，還有常綠植物作點綴，創造出極具層次感和美感的生活空間。

除了外觀獨特，這幢概念建築引入不少有助減碳的細節，包括選用循環建材、裝有雨水收集系統和太陽能光伏系統、利用大面積落地玻璃窗加強採光、以天然的木石材質為室內進行布置、透過智能家居系統提升能源效率等等，完美示範如何在順應環保潮流的大前提下，給居民一個舒適有趣的生活體驗。