新一套通用郵票及五套特別郵票將於2025上半年隆重登場！

【特約報道】2025年「郵品訂購服務」(1月至6月)已經開始接受訂購喇！明年1月至6月期間將會發行新一套香港通用郵票和五套特別郵票，一系列郵票的主題豐富多樣，設計別出心裁、各具風格，必定有一款吸引到你！

率先為大家介紹的當然是萬眾期待的新一套通用郵票！香港郵政將以「香港地標」為題，發行新一套通用郵票，透過一套十六枚的郵票介紹香港著名地標，展示香港作為國際金融樞紐和中外文化藝術交流中心具有的獨特性和吸引力。郵票呈現香港迷人的景觀，並描繪香港的保育成就及重要的基礎設施發展。通用郵票面額種類齊全，以便利市民組合不同郵資作日常投寄郵件之用。

另外當然亦有廣受大衆歡迎的賀歲生肖郵票！喜迎2025乙巳蛇年，香港郵政將發行賀歲生肖郵票第五輯的第二套。一套四枚郵票及兩張郵票小型張展示不同形態的蛇，蛇身配以傳統的賀年元素，加上淡金色的植物點綴和喜慶的色彩背景，展現靈蛇賀歲的歡騰氣氛。五十元郵票小型張更展示了以鐳射技術切割的剪紙圖案，刻劃出細緻的蛇剪影，精美的剪紙設計加上精湛的製作技術，是迎接蛇年的最佳收藏品。香港郵政亦會同步發行以「飛龍靈蛇」為題的十二生肖金銀郵票小型張，送上美好的祝福。這是賀歲生肖金銀郵票系列第三輯的第一款，生肖郵票上的飛龍與靈蛇的身體分別以銀箔和22K金箔燙壓點綴，金銀輝映，喜慶華麗，為新春佳節增添吉慶。

喜愛文化、建築及美景的你亦絕對不能錯過「香港公共建築」及「維港海濱」特別郵票！繼2016年發行「香港公共建築」特別郵票後，香港郵政將以「香港公共建築II」為題發行特別郵票，展示六個別具特色的公共建築項目；而「維港海濱」特別郵票則展示維港日與夜之美和優化海濱的成果，以及市民享受海濱空間的情況，加深公眾欣賞維港海濱的興趣。為提升青年參與度，十元郵票小型張上的照片更是取材自「維港海濱攝影及短片創作比賽」學生組·攝影·相機組別的冠軍作品。

除此之外，文化藝術愛好者亦可訂購「香港館藏選粹 – 浮雲軒藏中國鼻煙壺」及「非物質文化遺產 – 紮作技藝」這兩套特別郵票！「浮雲軒」是一系列中國鼻煙壺的私人收藏，由已故本地收藏家冼祖謙建立。冼祖謙遺孀冼石韞玉將冼祖謙珍藏的四百九十組鼻煙壺惠贈予香港藝術館，讓觀眾得以欣賞這批彌足珍貴的文化瑰寶。香港郵政將以「香港館藏選粹–浮雲軒藏中國鼻煙壺」為題發行一套六枚郵票及兩張郵票小型張，展示浮雲軒藏品中具代表性的中國鼻煙壺，在僅足盈握的壺身體現中國工匠精巧絕倫的手藝與創意。

紮作技藝於2017年列入首份「香港非物質文化遺產代表作名錄」。紮作技藝是一門歷史悠久的民間手藝，承載了不同族群的歷史及文化，具有重要的社會和文化價值。香港郵政將以「非物質文化遺產–紮作技藝」為題發行特別郵票，宣揚這項香港非物質文化遺產，讓這項傳統民間手藝得以傳承下去。

顧客由即日起可於香港郵政網上購物坊「郵購網」（shopthrupost.hongkongpost.hk）預訂以上各款郵品。凡於11月11日（星期一）或之前預訂以上郵品，更可獲贈精美禮品及獎賞積分！

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