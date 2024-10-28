許光漢當兵秘密苦練英文　覬覦荷里活拍《尚氣2》

台灣型男許光漢今年8月入伍，為免因當兵而令演藝事業斷送，他早有對策，入伍前秘密接拍了金馬影后張艾嘉監製的科幻大片，電影預計明年底上映。原來他更有大志，望進軍荷里活，所以近日苦練英文。

有消息指，他在當兵期間不時苦練英文，因為他演藝圈的下一步，傳出即將進軍荷里活，受邀參演漫威系列電影《尚氣2》。據知，由於《尚氣與十環幫傳奇》在全球創下4.31億美元（約33億港元）的票房成績，因此有傳華裔男星劉思慕主演的《尚氣2》將於2025年開拍，而許光漢正好於明年8月退役，時間上不謀而合。據知，續集電影題材與時間旅行有關，同時引入新角色鐵拳俠（Iron Fist），目前暫時仍未知道許光漢將會演出甚麼角色。對此消息，許光漢方面或漫威仍未做出任何回應。而許光漢但英文程度原本不錯，加上求好心切的他，還是邊當兵邊積極準備。

其實許光漢在韓劇《無路可走：輪盤賭》飾演殺手「微笑先生」（Mr.Smile）時，在劇中就是以全英文進行演出，開場戲用流利英文說：「你讓我有美好的一天！」型爆撩女海關的這一幕，讓許多韓國網友看了臉紅心跳，且與韓國影帝趙震雄的對手戲中也絲毫不怯場，演技獲得不少好評，之後在台日合作電影《青春18X2 通往有你的旅程》電影中也表現不俗，迅速在亞洲累積知名度。

儘管他目前正入伍服役，但新作品仍持續推出，除電影《關於我和鬼變成家人的那件事》的衍生影集《正港分局》已經上線之外，由他與袁澧林主演、張艾嘉監製的新片《他年她日》，也即將於2025年上映。若真的退伍後順利接演《尚氣2》，那許光漢當兵這一年不但沒有削減人氣，反而將在演藝事業迎來新一波高峰。