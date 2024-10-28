優雅高貴的法國料理，一向是慶祝的首選，無論是高級的Fine Dining，輕鬆的小酒館菜式，又或是一杯提神的咖啡，都可以充分感受到當中的優雅。近日又有新品或菜單推出，哪一款會是你的心水？

布根地主題

提到法國美酒，大家都會想到布根地，灣仔五星級酒店米芝蓮二星法國餐廳近日推出Burgundy 5道菜晚餐菜單，菜式有升級版的法式洋葱撻配肉豆蔻忌廉，焦糖洋葱配富香氣的醬汁，口感豐富。全新演繹的黃油田螺配香草泡沫及田螺蒜蓉鬆餅，田螺和香草泡沫配合得剛好，至於慢燉法國豬肉及凍批配芥末忌廉，軟滑入味，令客人感受到地道之味。

鮮味生蠔

美味的生蠔，經常是法式頭盤的配搭。西營盤法式小酒館逢星期一至共下午4時至6時推出限定供應的「蠔」時光，客人可選擇3隻、半打或1打去品嘗法國Fine de Claire，吃時配精選葡萄酒或招牌雞尾酒，亦可升級享用馬天尼。大乾爹生蠔套餐內有1打生蠔配指定香檳，星期六的周末生蠔時光可在2個指定時段享用。此外，酒館於10月31日及11月1日推出限定萬聖節主題晚宴，下午3時半至5時半可享用生蠔配血紅色的氣酒酒Bloody Bubbles，晚上則在用黑色喱士和南瓜蠟燭點綴的桌子品味嘩鬼新郎晚宴，刺激玩味。

精選午餐

講求生活品味的法國人，午餐同樣吃得講究。中環米芝蓮一星現代法菜餐廳近日推出新的午市菜單，以本地乳鴿炮製的牛肝菌‧乳鴿千層酥皮批‧通菜，酥皮內是用乳鴿和鵝肝做餡，配牛肝菌、乳鴿汁和胡椒醬，肉香四溢。冬瓜‧鱸魚‧臭草將2款魚肉和冬瓜做成慕絲，配烘烤過的麵包，和甜豆及醃製臭草享用。是日精選撻由行政主廚Joris Rousseau按時令食材每日新鮮製作，近日就有黃金無花果配巴厘香草忌廉，相當美味。

提升體驗

近年的食材和烹調方法大融合，為菜式帶來與別不同的風格。銅鑼灣店高層法國餐廳近日推出全新菜單，餐廳會選用本地食材和可持續水產，打造法國料理。鴨油本地平原雞經烤焗後，肉汁豐滿。另外有選用可持續水產打造的挪威三文魚凍批及蔬菜沙律、烤鯖魚配橄欖等，經典法式美食有洋葱湯、紅酒燉牛肉和油封鴨腿松露雞汁等。此外，餐廳新增Raw Bar區域，為客人提供生蠔、魚子醬、本地時令海鮮、芝麻火炙吞拿魚腩和自家製綠茶醃三文魚等美食，吃時可配超過50款精選佳釀，作開胃前菜最好不過。

名廚加持

法式烘焙美食或小甜點，配一杯咖啡感覺剛好。咖啡品牌最近和星級法國名廚 Jean Imbert合作，以旅行主題推出新的咖啡系列，The Unforgettable Espresso及Double Espresso選用秘魯Arabica與哥斯達黎加的Robusta 咖啡豆，富有烤麥片和木香。Almond Croissant Flavour以師傅的童年回憶作靈感，散發杏仁和牛角包的香氣，適合用來沖泡Cappuccino。至於Peanut and Roasted Sesame Flavour混合烤芝麻、爆谷和果仁的氣息，除可用來沖泡不同款式的咖啡，品牌還設計了多款調配食譜來提升層次，再加上不同的新款配件，風味更佳。