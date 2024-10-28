阿正自資幫老婆出碟　尚羚諗住咁報答

樂隊RubberBand（RB）成員馮庭正（阿正）的模特兒太太尚羚（Sherine）推出第3張個人爵士音樂專輯《3&More》，為隆重其事今天（28日）舉行發布會，在香港、日本、荷蘭及法國樂手伴奏下現場獻唱多首新歌，老公帶同3歲多的囡囡豆豆到場支持。Sherine指專輯的歌正代表與老公及囡囡三人的故事，其中《A Foggy Day》更是象徵和老公的甜蜜邂逅。

她接受訪問時說能推出第三張專輯全靠老公：「首碟係年幾前開始去唔同地方錄製，全部都係老公幫我策劃同埋幫我聯絡啲樂手，嗰時囡囡2歲幾仲要飲人奶，老公就叫我同囡囡跟埋RB做第一次嘅巡唱，當一家人去旅客，初時我都有壓力，但佢鼓勵我，介紹好多音樂人畀我識。（唱片係咪自資？）係我老公畀錢，我唔知數字。」

而阿正則說投資額是商業秘密，但直認搞藝術就是貴，但不及製作流行曲昂貴，他說：「其實爵士樂嘅樂手，價錢係低過流行曲。」問到Sherine如何報答老公，她就說負責埋夜更照顧囡囡，令老公有更多私人時間可以做運動及創作音樂，雖然和老公曾傾過為再生BB問題，但最後一致覺得照顧好囡囡先。