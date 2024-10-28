辛芷蕾傳情變後首現身　張鈞甯Tube Dress遇怪風

「第37屆東京國際電影節」今日（28日）揭開序幕，除日本本土藝人紛紛現身外，華語片包括趙麗穎與辛芷蕾主演的《喬妍的心事》、劉昊然及董子健主演的《我的朋友安德烈》，以及易烊千壐及周雨彤主演的《小小的我》等先後入圍競賽單元。眾星悉心打扮於紅地氈上搶鏡，趙麗穎以一身淺色綠圖案晚裝登場，與全黑辛芷蕾形成「反差萌」，兩女甫出現現場鎂光燈閃過不停，而今次亦是辛芷蕾傳情變後，首次公開現身，但見她狀態不錯，似乎已重新出發。

與男友柯汶利雙雙現身的張鈞甯甫現身即相當受歡迎，似於日本人氣頗高，但踏紅地氈時突現一陣怪風，令穿上Tube Dress的她顯得頗為尷尬。劉昊然與團隊踏紅氈前，先於海灣旁擺出各式甫士自拍留念，另外，許恩怡就代表《搖籃凡世》的團隊踏上紅地氈，獲得日本媒體大肆報道，她以黑色背心裙配黑絲現身，搶盡焦點。

據悉《喬妍的心事》於內地上映3天，票房累計已達7千多萬人民幣，近日趙麗穎參加路演宣傳時，談到今次角色同樣演員身份，即打趣指角色做了一件自己不敢做的事，便是退出娛樂圈，有粉絲聞言大叫要她演到100歲。而電影花絮曝光，其中一場戲只見趙麗穎要砸木板，為求逼真的她拒戴保護墊，結果被道具砸傷了鼻子及手臂，至於辛芷蕾的角色說話時需有雲南口音，在片場全程不講普通話，只講方言，相當落力。