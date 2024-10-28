本日日本：呢期最紅！脈脈聯乘商品大晒冷

為迎接2025年4月13日開幕的大阪關西世界博覽會，眾多品牌已經蓄勢待發，一口氣推出數十款與吉祥物脈脈（MYAKU-MYAKU）的聯乘商品。其中包括與大阪機能鞋品牌Re:getA合作，推出平底船型機能涼鞋、蛋形粗跟船型機能涼鞋、粗繩涼鞋及鞋墊四款商品。船型機能涼鞋以黑藍二色為主色，點綴脈脈身體的紅色，大膽搶眼，設計能完全包覆足底並分散壓力、即使行得耐也不易疲累，適合容易腳痛的人。另外Heso Production Co., Ltd.有高約25厘米的脈脈錢罌，樣子俏皮可愛，散發出脈脈熱情活潑的個性，使用紅、藍兩色，讓大家一眼感受到大阪萬博歡樂氛圍。除了官方商店，大阪各大車站與手信店都可以買到。不容錯過的還有Sanrio與脈脈的聯名公仔，Hello Kitty、布甸狗等人氣角色戴上脈脈頭套，化身可愛吊飾。作為博覽會特別應援員的熊本熊亦與脈脈合作推出了多款生活雜貨，從徽章、手巾仔到收納袋，實用小物一應俱全。此外，以環保為理念的竹纖維餐具組也值得關注，竹纖維是一種可分解的環保材質，與世博「閃耀生命光輝的未來社會設計」主題脗合，讓你在用餐時為地球盡一分力。最後必買以大阪府本地檜木製作的脈脈木製徽章，部分收入還會捐贈給世博，是支持世博的最佳紀念品。