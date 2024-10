在《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)中飾演「尚氣」阿姨的楊紫瓊,暫時未知會否回歸續集,不過目前她有7部影視作品未推出或拍攝之中,相信接拍續集的機會不大。

楊紫瓊除了有音樂劇改編的電影《魔法壞女巫》(Wicked)將於下月公映之外,另外,她主演的科幻經典劇《星空奇遇記》的外傳電影《Star Trek: Section 31》日前亦宣布將於下年1月24日在派拉蒙的串流平台Paramount+上線。

楊紫瓊近期亦開始為新片宣傳,除了公開她於新片的角色造型海報之外,日前亦「越洋」亮相年度《紐約動漫節》(NYCC),她並沒有親身出席只以視像形式出現該片的宣傳活動,令在場fans大為驚喜!