Macan及Taycan純電小改款　孖住抵港

繼Taycan之後，保時捷(Porsche)攻港的純電動車型終於再+1。這次輪到建基於最新800V電壓系統 Premium Platform Electric (PPE) 平台的純電Macan 上陣。

率先抵港的純電Macan為Macan 4 和 Macan Turbo，兩版本皆配備前後軸馬達，以四輪驅動。前者最大馬力408PS，最大扭力650Nm；後者最大馬力639PS，最大扭力1,130Nm。至於0-100km/h加速和極速，Macan 4 需5.2秒和220km/h，Macan Turbo則僅3.3秒和260km/h。同車載100kWh高壓鋰離子電池，綜合續航力分別達613km和591km(WLTP)。在800V快速充電站，使用270kW DC直流電快速充電，10-80%只需21分鐘。

此外，全新小改款Taycan亦同步登場。 其加速性能和續航力均有所提升，充電時間亦更短。以車系的標準版Taycan(後驅)和性能版Taycan Turbo S(四驅)為例，兩版本的0-100 km/h 加速分別只需4.8 秒和 2.4秒，較前款分別快0.6 秒和0.4 秒。 Sport Chrono 跑車計時套件中更新增Push-to-Pass一鍵加速功能，按鍵即可實現10秒高達70 kW的功率(即約95PS)提升。續航力則較前款增35%，根據不同的車型和引擎，WLTP續航距離提高至最遠678km。800V直流充電系統經過改良，現可支援320kW充電功率，將電量從10%充至 80% 僅需18分鐘。