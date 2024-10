「長腳蟹」呂慧儀平日除了忙拍劇,近來亦忙於為囝囝「蟹籽」的升中做準備,她早前笑指雖然明年囝囝要考小六呈分試,不過壓力只是在她身上,因為希望囝囝能升上心儀學校之餘,卻又不能太過進逼,若只是迫他去補習班,最終只會令囝囝讀得不情不願,更甚會傷害親子關係,認真是個大學問。

雖然即將面對考試壓力,不過向來愛錫囝囝的她亦不忘給蟹籽放鬆一下,早前就趁空檔帶蟹籽出國旅行,她日前於社交網晒相跟粉絲分享這趟快閃旅程,寫道:「勤練快閃的節奏,善用每個長週末,陪你。Time to fly with my little man. It's been a long time since our holidays synced up.」她表示這些記憶都是甜甜的,粉絲們亦替他們高興,紛紛按讚留言,大讚她絕對是一個稱職的好媽媽。