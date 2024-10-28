杜德偉福州開騷請蘇有朋做嘉賓　原來係佢大師兄

歌手杜德偉（Alex）近日在福州舉行巡迴演唱會，現場兩萬人觀眾冒雨觀唱，氣氛澎湃，熱爆場館，Alex請來曾與他一起參加綜藝《披荊斬棘的哥哥》的蘇有朋擔任嘉賓，兩人合唱《脫掉》露兩手。

Alex與蘇有朋因為《披荊斬棘》而成為友好，2人一見如故，但Alex表示其實有朋算是他的師兄，因為當年在台灣出道的時候，「小虎隊」已經在當地走紅。剛好兩人差不多時間也在同一地方福州開唱，Alex心血來潮邀請有朋擔任他的個唱嘉賓，有朋二話不說即爽快答應下來，Alex笑說：「有朋可真好兄弟，一個電話便答應作表演嘉賓，連表演甚麼也沒多問，最後知道要跟他一起跳唱《脫掉》一曲，我跟他說要脫衣服，他即有點尷尬的跟我說：『杜哥，我不可以真的脫掉，我只可以除外套，露出一雙手臂！』這孩子可愛極了，我又怎會叫他真的脫掉呢？」

Alex透露自己也是首次在台上與其他歌手跳唱《脫掉》，而且還是兩個大男人，但感覺很很爽，尤其遇上有朋這個「好學」的對手：「我們預先拍了一個video給友朋參考，讓他先練習舞步，直至到綵排的時候，他只需要跟跳舞老師排了兩次便直接上台演出。我們兩人出乎意料的合拍，為這次演出帶來不少火花，台下觀眾帶也看得更High。我也首次演唱有朋的作品《愛》，禮尚往來彼此互動一番。今次真的很感激他來擔任我的表演嘉賓，一次很開心的合唱，期待再有下一次。」不少網友笑言蘇有朋是36年「首脫」，包括在自己的巡演中他也把自己包到實一實，蘇有朋在其他人演唱會上居然豪情露兩手感到驚訝和興奮。