鄧麗欣奪張文傑「初吻」　開騷唔請方力申

將於明年3月舉行首個個人紅館演唱會的鄧麗欣（Stephy），相隔9年再推出全新單曲《戲一場》，今晚（28日）假戲院舉行新歌MV首播會，近百粉絲到場舉牌應援，而片長逾3分鐘的MV充滿電影感，她一人分飾兩角，除有飲酒、抽煙外，還有跟打星張文傑的激咀及床戲。在粉絲答問環節時，有粉絲指她的唱腔跟以往不同，感覺帶王菲的味道，但Stephy卻表示：「王菲係我偶像，但首歌我係跟作曲人林家謙嘅Demo去唱嘅，係跟佢嘅Key。」

她受訪時表示MV拍足24小時，又要走景，所以拍到相當疲累：「拍戲都未試過連續20個小時，不過出嚟效果好好。」談及她奪走了張文傑的螢幕初吻，她笑言：「我喺現場先知奪咗佢螢幕初吻，唔好意思啦！（有冇封番利是畀佢？）佢應封番利是畀我？講笑啫。」問到拍Kiss戲前可有跟圈外男友備案？她竟說：「我知要拍咀戲，但我太忙，事前唔記得同佢講，事後佢知道咗就問可唔可以Cut晒佢，不過都係係講笑啫。（個Kiss都幾激情。）頭先係大螢幕睇啫，其實都靚嘅，同埋呈現到我想講嘅嘢，因為好難嘅，MV得3分鐘幾時間，如果冇呢啲畫面好難去交代劇情，但出嚟效果比想像中好，都開心做到歌曲同電影結合。（男友會體諒？）佢OK嘅。（將來都可以接受親熱戲？）我覺得自己都要有底線嘅，只要有必要同靚就可以。（有冇同男友講有床戲？）唔使講得咁清楚啦，等佢自己睇啦，都冇乜嘢啫。」

提及明年3月的演唱會，她說場數由公司決定，但一定多過一場，又指已孭了不少飛債。問到組合Cookies可有機會全員「9餅」重現？她坦言自己也想，如成事就很有紀念性，記憶中已逾10多年沒齊人，上次自己開會展演唱會也欠幾位成員，但今次會廣邀全體睇騷，只是有兩位成員分別在美國及加拿大，又要照顧小朋友，所以較難，惟有預先通知，方便她們請假。至於可會請前度方力申？她說：「佢自己買飛啦。（現任男友定捧場？）佢同家人朋友都會嚟睇嘅。」