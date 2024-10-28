張致恒疑轉行做渠務工人　雯雯放負呻冇屋住要瞓街

藝人張致恒（Steven）近年陷入財困，老婆雯雯又不時在社交網呻窮呻苦，原以為他考獲「平安卡」做地盤工作後，生活會有所改善，但似乎依然相當困難。有所改善，但似乎財務方面依然困難，甚至最近疑似轉行做渠務署外判工程的打雜。

日前他的老婆雯雯又在社交網放負呻窮，她說：「我已經化，最多咪『狗同囝囝』係（喺）街，又唔係冇試過，又準備冇屋住…最慘今次有工作，只係出糧日期有變，交唔切」，之後又表示：「關係、家庭、生活，已累到盡，一切隨緣，至少努力過，上天要我過唔到，都無謂勉強。」並貼出業主通知，似乎是因張致恒糧期不準而拖欠租金，被業主要求搬離單位。

而張致恒今日又連環晒出工作的照片，並寫上：「洗筒第一站」、「第二站筆架山道」、「第三站彩虹邨」、「第四站牛池灣」及「尾站樂富收工」，有網友猜測他疑似轉行做渠務署外判工程的打雜，雖然工作不算辛苦，但人工較地盤低，日薪約800至900元。不過有人指出張致恒似乎違規，透露渠務署外判工程的工人基本裝備要有安全帽、反光衣、圍欄、路牌指示、試氣標，而張致恒通通欠奉，隨時有機會被檢控！