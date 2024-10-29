許光漢殺入荷里活苦練英語拍《尚氣2》　隨時同陳法拉過招！

台灣男神許光漢正在服兵役，為免斷送演藝事業，原來早已預備對策，近日被爆鋪路進軍荷里活，更趁入伍期間苦練英語，已落實參演漫威超英新作《尚氣2》！由於有傳他會演新角色「鐵拳俠」，網民都期待他有機會與「尚氣阿媽」陳法拉過招！

33歲的許光漢入伍當兵，暫別演藝圈一年，預計明年回歸。他目前正在服兵役，但已有大動作計劃，有消息指他明年8月退役後，會立即投入漫威超英電影《尚氣2》的拍攝工作，正式進軍荷里活！本身英語程度不錯的他不容有失，為了以最好一面示人，他在當兵期間亦把握休息時間或休假積極進修英語，做足準備工夫。

第1集《尚氣與十環幫傳奇》全球票房達4.31億美元（約33.1億港元），很多人都期待早日看到續集。據知，許光漢在《尚氣2》的角色仍然保密，但有指續集電影題材與時間旅行有關，同時引入新角色「鐵拳俠」（Iron Fist），網民推測他很大機會演此角，而許光漢方面或漫威仍未作出任何回應。有粉絲擔心首集男主角劉思慕是漫威系列作品中第一個亞裔臉孔的超英，曾因外形飽受爭議，怕許光漢亦會招來批評。

密密開拓海外市場

其實許光漢憑台劇《想見你》爆紅後，已不斷開拓海外市場，參演過韓劇《無路可走：輪盤賭》，劇中以全英語演出，即使與韓國影帝趙震雄演對手戲亦毫不怯場，之後在台日合作電影《青春18x2 通往有你的旅程》也表現不俗，迅速在亞洲累積知名度。入伍前，他又與女星袁澧林拍攝張艾嘉監製的新片《他年她日》，將於明年上映，如今再被爆開拍荷里活大片，他當兵這一年不但沒有削減人氣，反而將在演藝事業迎來新一波高峰。

至於在首集飾演「尚氣阿媽」的陳法拉，由於片中有亮麗表現，深得漫威迷喜愛。之前她忙於拍攝新片《The Ballad of a Small Player》，並與愛爾蘭男星哥連法奴（Colin Farrell）及英國女星泰迪史雲頓（Tilda Swinton）合作，日前已正式煞科，正在做後期製作。目前未有新工作的她，有望在《尚氣2》出現，上集有打戲的她，有指今次角色將主要通過面部表情和手語進行交流。

劉思慕狂操Body備戰

《尚氣》男主角華裔演員劉思慕早在未爆出許光漢將加盟前，他接受傳媒訪問時，已表示一定會開拍續集，但當時未有透露太多詳情。而今年4月他回應網友質疑漫威是否已經放棄「尚氣」個人電影時，亦有留言回應：「我同你保證係會發生。」最近他又再強調：「好多嘢係高層話事，但續集絕對會開拍。我好興奮可以準備演出，套戲將會好好睇。」他於本月6日更在社交網站分享健身後赤裸上身的對鏡自拍照，還寫上：「準備緊……」不少網友都認為他是暗示為拍攝鍛煉身材。

另外，劉思慕早前為外國一個有關商業的綜藝節目擔任評委，期間有創業者輕蔑地表示自己改良了傳統的珍珠奶茶，變得更健康更時尚，他立即毫不留情指摘：「你們這是文化挪用，完全不尊重亞洲文化。」事後成為網上熱話，很多人都讚他有正義感，且敢於仗義執言。