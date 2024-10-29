【是日通勝】

農曆九月廿七

甲辰年 甲戌月 丙寅日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：動土、成服、安葬

忌：祭祀、作灶、嫁娶

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：15、33、22

幸運顏色：紅色、橙色

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：不要抱持交行貨心態，對事業發展冇好處。

金牛座：行事高調沒好處，要學懂尊重別人的想法。

雙子座：運勢墊底但絕非世界末日，對自己要有信心。

巨蟹座：給另一半預備一份小禮物，對方會很感動！

獅子座：財運差，投資要保持理性，切勿意氣用事。

處女座：不乏解決問題的方法，精神壓力大大減輕。

天秤座：包容不等於縱容，要讓伴侶認清你的底線。

天蠍座：過分解讀別人的說話，跟自尋煩惱沒分別。

人馬座：具備親和力，能輕易跟陌生人打開話匣子。

山羊座：享天時地利人和，感情生活有望打破悶局。

水瓶座：勿在工作間偷懶，小心有人打你的小報告。

雙魚座：愛情運欠佳，若發現感情問題要及早處理。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）牛 財運強

（跌）猴 心情差

鼠：做事要有毅力，未到最後關頭別放棄。

牛：財運非常好，毋須為錢銀問題而憂心。

虎：事業運起伏，做事要打醒十二分精神。

兔：需和時間競賽，做事要分清輕重緩急。

龍：生活稱心如意，愛情與事業運皆上升。

蛇：伯樂現身，事業發展有機會取得突破！

馬：對伴侶多點包容，感情關係會更牢固。

羊：幹勁十足，能輕鬆完成手頭上的工作。

猴：是日沖煞，心浮氣躁，不利事業發展。

雞：工作運平平，要謹記自己的事自己做。

狗：對感情關係抱懷疑態度，內心很不安。

豬：事業遇挫折，幸獲身邊人安慰與鼓勵。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

命數

命數者，命運與數據也。何謂命？命者即是生命也，由脫離母體一刻開始，受到天地之氣、地球磁場之影響，繼而產生了所謂生辰八字，當中之吉凶禍福、貧窮富貴便產生了，正是「落地喊三聲，好醜命生成」，無得話唔好便不出世，無第二次機會去重生，亦即如俗語所言，「命裏有時終須有，命裏無時莫強求」。

數者，數字人生也。條數點計呢？你有幾長命或幾短命，高智商定低能，身體健康定殘疾，有幾多錢身家，豐衣足食定無啖好食……此中便有定數，數之多寡，因人而異，不一定努力工作而富足，不一定懶散必貧窮，不一定注重養生而長命，不一定好酒色煙而短命。

既然命數早已定下，何需知道？知道了也無法改變，知命有何用？此言便差矣！知命者，是知道了自己命運之軌迹，何處有阻滯危險，便向安全之地而行。當然，改變是無可能的，但可改善一下，當中便可大事化小、小事再化小些，此便是避重就輕之做法，但明知而不去設法規避，禍患便一定嚴重，正所謂先天不足，後天又失調，神仙也幫助不了。