光影萬聖節　100部史上最佳恐怖片多部經典入圍

萬聖節就快到,係時候搵番部恐怖片出嚟翻煲應下節!如果閣下有「選擇困難症」嘅話一時間唔知拎邊部出嚟睇好,唔緊要,以下呢篇文或者可以幫到一眾「鬼片迷」。

最近美國電影雜誌《Variety》就選出「100部史上最佳恐怖片」,多部來自世界各地嘅經典恐怖片都有入圍。話明係「最佳」當然要「得人驚」,排第1位就係1974年嚇壞唔少觀眾差啲成為「禁片」嘅恐怖片經典之作《慘無人道》(The Texas Chain Saw Massacre)亦即後期改咗名嘅《德州電鋸殺人狂》,影片以真實事件改編,講述一群年輕人前往德州收拾遭到破壞嘅祖墳,撞正隔離農舍可怕殺人魔「皮臉殺人狂」,最後展開一場大廝殺。影片上映後大受歡迎並先後拍過3集、後來嘅新版以及前傳,更衍生多部連環殺手電影,其中包括同樣入「百大」嘅《猛鬼街》(Nightmare on Elm Street)、《黑色星期五》(Friday the 13th)、《奪命狂呼》(Scream)以及《月光光心慌慌》(Halloween)等。

除咗《慘無人道》之外,多部經典恐怖片如法國名導波蘭斯基(Roman Polanski)代表作《魔鬼怪嬰》(Rosemary’s Baby)(第5位)、「緊張大師」希治閣(Alfred Hitchcock)名作《觸目驚心》(Psycho)(第3位)與《驅魔人》(The Exorcist)(第2位)都有打入十大位置。

【小說改編成經典】

選影史上「百大恐怖片」,點可以少得1980年大導演史丹利寇比力克(Stanley Kubrick)嘅經典恐怖片《閃靈》(The Shining),影片打入榜上第18位。改編自史提芬京(Stephen King)同名小說嘅《閃》講述積尼高遜(Jack Nicholson)飾演嘅小說作家與家人獲聘請一同去因風雪暴關閉嘅山頂一酒店看守兼創作小說,點知作家被酒店內嘅邪靈影響而成魔企圖斬殺家人。全片充滿恐怖氣氛,鬼影幢幢!

【多部J-Horror打入百大】

日本恐怖片被外國影迷譽為「J-Horror」,日本出產嘅恐怖片早於50、60年代已具影響力,其中小林正樹60年代恐怖傑作《怪談》更係恐怖片中嘅典範,《怪談》也有打入今次嘅「百大恐怖片」排行榜第39位。此外,90年代大受歡迎嘅《午夜凶鈴》亦大熱入圍排第31位,影片於國內受歡迎之外,歐美甚至在香港亦獲廣泛回響,《午》後來更翻拍成美版《七夜冤靈》,可惜新不如舊。《午夜凶鈴》帶挈下亦掀起J-Horror熱潮,《咒怨》、《鬼水凶靈》、《惹鬼回路》、《漩渦》、《鬼來電》等都創出好成績。咁邊部J-Horror電影打入十大位置?竟然係Cult片大導三池崇史1999年執導嘅《切膚之愛,該片排第7位。除了日本恐怖片入圍之外,2016年韓國懸疑片《哭聲》亦有入圍排第70位。

【合家歡電影都有入圍?】

除了恐怖片之外,今次呢個榜亦出現咗一部「合家歡」電影,呢套就係1984年《小魔怪》(Gremlins)。《小》無論係故事同題材都唔稱得上係「恐怖」,故事講男主角嘅發明家爸爸無意中去咗唐人街一間古董店買嘢送畀個仔做聖誕禮物,結果就買咗隻名叫「魔怪」嘅另類「寵物」返去,結果主角因違反飼養守則而惹禍。呢套當年上映後大受歡迎,其中片中隻「魔怪」更成為影史上最受人喜愛嘅非人類角色。