范冰冰為翻身唔介意污糟邋遢　學插秧慘跌泥水跣鑊金

內地女星范冰冰近幾年一直希望重回娛圈頂流地位，早前她飛往馬來西亞拍攝新片《地母》，無懼自毀女神形象，飾演農村婦人角色，除刻意增20磅谷到變「肥冰」外，原來也不介意污糟邋遢瞓身做「泥鴨」。

劇中冰冰在戲中學習插秧的片段曝光，片中披頭散髮的她身穿灰色闊身T恤，下身着黑色布褲，打扮平民過「屋邨師奶」。而身嬌肉貴的她，毫不猶豫赤腳踏入泥濘中，更落手落腳跟「真‧農村婦」努力學插秧，期間她一個不小心跣倒，其半身浸在灰色的泥水中，隔住個Mon都感覺到難受。

令網民大讚要加冰冰專業分是，一向注重美白的她，面對又熱又曬的環境下，反而眉頭也不皺，還笑帶跟農婦請教插秧技巧及與工作人員閒傾，指經歷耕種才知農作的辛苦，感恩為落田的農民。冰冰返回陸地後，見其穿上拖鞋的腳趾及褲管全是泥漿，她邊洗手、洗腳時，還笑說泥漿有美容作用，之後見她行路步伐緩慢兼欠自然，未知是否剛才跌親所致。

做完辛勞農婦後，冰冰又重回女神角度，穿上仙氣滿滿的紗裙出席電影宣傳活動，還在應援區自拍賣萌。不過昨晚有網民分享在杭州萬聖節活動中巧遇「冰冰」的短片，當時化了濃妝、換上黑色連身裙的「冰冰」被大批民眾包圍，場面相當墟冚，期間更有不少途人追隨着她叫喊，原來萬聖節中的「冰冰」只是男扮女裝的「山寨版」，神似非常。