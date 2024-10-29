莊思明為黎耀祥「背叛」胡定欣：實在太愛佢！

無綫藝人莊思明於現時播映中的台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》中飾演方儀，角色講述她由15歲開始已開始跟隨七爺（胡定欣飾演），從小到大由對方教育成長，於銀行由低做起，亦是七爺最信任的人。二人的關係相當微妙，既是伯樂、上司下屬，亦都是閨蜜，七爺不論有甚樣事，就算感情事都會跟方儀傾訴，而方儀的世界入面亦圍繞着她，就算為七爺死她都願意。

不過，劇情發展到下星期，將會起變化，下星期劇情講到二人感情受到考驗，說到方儀背叛了七爺，思明接受東網獨家訪問時謂：「都係源於方儀實在太愛七爺呢個人，佢對我嘅信任係唔可以比其他人取代，而柴十七（黎耀祥）嘅出現，好似動搖咗我喺七爺心目中嘅重要性，令我有啲呷醋，所以千方百計想整走柴十七，之後會有好多場激動場口，講我點解會背叛七爺，大家都係聲淚俱下，演起上嚟真係好能夠表達到嗰種姊妹情深。」

劇中，思明有場跟視帝黎耀祥互相指摘的戲份，對她來說都算一大突破，她謂：「我以前拍啲角色都好靜，好少會咁牙尖嘴利，今次最開心除了可以同祥哥合作外，佢真係一個好好嘅前輩，唔介意同我哋分享佢嘅經驗之餘，亦都好肯指導我哋，佢都好講得笑，令我哋好放鬆，成個拍攝氣氛好和諧。」除了祥仔，思明亦很開心再次跟胡定欣合作，她說：「定欣好專業，佢好願意同對手去傾，大家協調，私底下亦係一個好好嘅女仔，好溫柔、好體貼。」

此外，思明亦因為拍攝這套劇集，認識了不少新朋友，當中包括關嘉敏、邵初等：「我同嘉敏性格好啱，有好多共同嗜好，所以拍完呢套劇我哋都成為咗好朋友，仲有邵初、周麗欣，周麗欣平時好靜，但都成日聽我哋講笑，所以今次合作真係多咗好多回憶，我諗咗咁多年劇方儀呢個角色對我嚟講係幾鍾意，希望觀眾都鍾意呢個角色啦！」