林夏薇Bra Top成穿搭指標　楊茜堯狂收正面評價

兩大視后楊茜堯與林夏薇，昨晚（28日）聯同黃翠如、何廣沛等一眾藝人齊齊現身尖沙咀，出席台慶劇《黑色月光》首播晚宴。楊茜堯穿上印有其角色「余滿月」的T恤、佩戴上月亮耳環現身，至於林夏薇則以BRA TOP現身，相當性感！茜堯跟薇薇齊齊受訪，提到性感造型現身被指有機心，薇薇笑言也不算穿得很誇張，純粹是配合其角色「卓慧雲」，又指劇集在內地播出後，觀眾的反應是她意料之外：「好多賣嘢平台出現咗『卓慧雲穿搭』，會介紹我哋角色嘅服飾配搭。」問她劇中是否出動了很多私伙靚衫？她笑言除了私伙衫外，亦趁機把自己經營的鑽石首飾系列帶入劇中：「我覺得好襯個角色，依家計劃緊設計《黑色月光》系列，希望趕得切劇集個勢推出。」問到收視好會否更性感？她笑言不會：「因為着衫係配合感覺，好高興因為劇集帶動咗我角色嘅『千金風』同茜堯嘅『公關風』着法。」首次演奸角的她，很高興角色獲觀眾的認同，坦言最初也擔心大家會不接受。

問到相對穿得密實的茜堯是否久未性感？她指劇中也有性感造型，更笑言要為自己平反：「都有好多人留意我個公關打扮，我係密實黑暗嘅代表，哈哈！又唔可以咁講，睇場合啦。」對於劇集在內地平台播出後獲不少正面評價，她坦言是一支強心針，對香港的收視也相當樂觀：「要對自己有信心，不過收視都係交番畀觀眾，依家有好口碑已經好開心。」她表示媽咪已守在電視旁預備追看，老公羅仲謙雖然正忙工作，但也陪她一起看《黑》劇以示支持。

同場的黃翠如被提到跟老公蕭正楠的劇集「打對台」，她笑稱這安排不錯：「睇完佢嗰套再睇我，然後又再睇佢個綜藝節目《呃錢》。」她表示大家會互相支持，自己也有追看老公新劇的演出：「因為演戲方面佢係前輩，仲要一人分飾三角，要追劇好好學習。」她坦言演今次角色有難度，感激劇集於內地播出後反應正面，大讚因劇本寫得好，自己則只是做好本分。

另談到剛踏入43歲的她，日前獲老公替她慶祝，她表示習慣和家人簡單地過生日：「因為媽咪同我生日只係隔幾日。（網民估你生日公布懷孕？）係咩？有人估？好囉，我都係講嗰句，睇個天！」身旁的何廣沛即表示：「我都想大哥（蕭正楠）可以有好消息！」翠如即笑指他也可以有好消息。提到廣沛之前跟視后佘詩曼合作《新聞女王》，今次又再有機會跟視后合作，他對此表示感恩：「今次可以同茜堯合作，仲有少少感情線，希望可以幫姐姐拎到視后啦！（《新聞女王2》又再同視后合作？）應該會，不過未收到劇本，我隨時準備好，希望監製搵我啦！」