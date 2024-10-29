失婚超模Gisele被搞大個肚 經手人係邊個？

巴西超模Gisele Bundchen早前突然缺席「娘家」Victoria's Secret（VS）內衣騷，令不少粉絲大為失望。但原來她缺席是有苦衷，近日瘋傳她再度懷孕的消息！

據知現年44歲的Gisele為巴西柔術導師男友Joaquim Valente佗B，雖然她並未有親自證實再度懷孕的消息，但有美國傳媒已表示有關方面已向他們證實喜訊。消息人士爆料表示：「Gisele同Joaquim好開心人生新嘅一章展開，並好期待為整個家庭創造和平共愛嘅環境。」Gisele與Joaquim自2022年11月疫情期間傳緋聞，當時她們經常被傳媒影到出雙入對，並與她的子女外埠度假。

若然屬實，今次會是Gisele的第3名子女，她與結婚13年的美式足球明星前夫Tom Brady育有一子一女Benjamin與Vivian。2人離婚後共同撫養子女。

曾於1999年至2006年期間效力VS的Gisele今年懷疑因懷孕而沒有為他們行騷，如今有粉絲留言表示：「講真吖，初時佢缺席有唔高興。如今真相大白，一切都已合情合理。」