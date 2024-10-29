同支嚳儀毫無芥蒂　龍婷認對黃日華心心眼：細個已經睇佢

《中年好聲音》歌手龍婷日前偕支嚳儀上船演出，雖然支嚳儀曾被傳是踢爆龍婷和已婚製作人丘亞葵緋聞的「金手指」，但兩女同場演出表現友好，全程有說有笑，絕無芥蒂。

不過龍婷早前到天津為明星足球隊獻唱助興再惹是非，指她與年長20歲的黃日華合唱劇集歌曲《鐵血丹心》時，全程冧到爆，眼神狂放電，對於被問到和黃日華合唱一事，43歲的她開心到不停大笑，更自認是小粉絲，稱和明星足球隊到內地表演感覺夢幻：「想像唔到，我見到華哥（黃日華）時就問佢可唔可以同你唱一隻《鐵血丹心》呀，佢話：『好呀』！嘩，我細個嗰時真係睇佢啲戲大。」更自爆和譚詠麟都有合唱，稱在慶功宴前要準備一首歌，她說：「係『校長』譚詠麟留畀我嘅功課，我識咗首歌就畀佢聽一聽，又攞咪同佢一齊唱，（校長有咩評價？）佢冇話我唔好，哈哈哈。」在旁的支嚳儀搭嘴說：「一定讚你好啦。」

龍婷又謂今次做足球隊的啦啦隊，由於是第一次關係，初時有點怯場，她說：「我企喺咁大嘅球場會驚、好尷尬，但上到台就冇嘢，我覺得（唱）一隻（首）歌係跑唔到一轉球場嘅，我下次會跑細圈啲，但我又想招呼啲觀眾喎，想能量強啲囉，我會盡力令大家開心啲、熱情啲。」